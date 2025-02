Zaniolo: "Alla Fiorentina come se fossi tornato a casa. Kean? Un fratello"

La scelta del numero 17 è legata a "un ragazzo rimasto vittima durante il terremoto in Turchia. L'ho promesso al suo papà". A proposito del rapporto con Bove invece Zaniolo ricorda che "abbiamo giocato insieme alla Roma. E' un ragazzo straordinario, sempre disponibile con atteggiamento positivo sia in campo che fuori. E' molto intelligente e anche piacevole come persona". La Fiorentina è reduce dal successo per 3-0 sull'Inter. "E' stata una partita fantastica. Hanno meritato di vincere contro una delle migliori squadre d'Italia. Io ora arrivo in un gruppo che sta facendo grandi cose e lavorerò per meritarmi lo spazio che mi darà il Mister - ha concluso - Il sogno Champions? Siamo una squadra molto forte. Possiamo dire la nostra in tutti i reparti. Dobbiamo scendere in campo sempre con l'intenzione di portare a casa i 3 punti. Non ci poniamo limiti". Nell'immediato c'è l'obiettivo Conference League, manifestazione già vinta da Zaniolo ai tempi della Roma. "La Conference è una competizione non semplice con squadre non semplici da affrontare. Ci faremo trovare pronti", ha assicurato.