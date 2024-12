Fiorentina-Empoli in dubbio, Corsi: "Nulla in contrario su un eventuale rinvio del match"

"La sfida di mercoledì? Noi ci dobbiamo allineare alle decisioni, siamo solidali con la Fiorentina e so che non sarà facile. Non avremmo nulla in contrario qualora si decidesse di rinviare la partita di mercoledì di Coppa Italia". Così, dopo il malore in campo di Edoardo Bove, il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha commentato l'ipotesi di un possibile rinvio del derby toscano di Coppa contro la Fiorentina. Al momento alla Lega comunque non è arrivata alcuna richiesta ufficiale per lo spostamento del match in programma al Franchi mercoledì alle 21.