Fiorentina, Bove estubato dopo il malore: è lucido e risponde alle domande

Secondo la ricostruzione de La Repubblica, il referto medico di Bove all'ingresso in ospedale domenica sera riportava un riportava un arresto cardiaco dovuto a una torsione di punta: un tipo di aritmia in cui il cuore batte in modo rapido e irregolare. Durante il tragitto in ambulanza era stato usato il defibrillatore per rianimarlo, tanto che all'arrivo in pronto soccorso respirava e il cuore aveva ripreso a battere. Dagli esami risultava anche un livello basso di potassio nel sangue. Il referto indica anche una botta al petto, ancora da capire se subita in partita (qualche minuto prima era stato protagonista di un contrasto con Dumfries in area viola) o durante la rianimazione, che però non è detto sia legata all'arresto cardiaco.