Fiorentina, Amrabat chiede scusa a tecnico e squadra: convocato per il Torino

Passo indietro di Sofyan Amrabat, protagonista in casa Fiorentina nell'ultimo giorno di mercato. E il caso è rientrato. Il centrocampista marocchino, che aveva spinto per l'addio ai viola e il trasferimento al Barcellona ("Fallo adesso, il futuro non è promesso a nessuno" la frase in inglese postata in una Instagram Stories), ha chiesto scusa all'allenatore Vincenzo Italiano e ai compagni di squadra poche ore prima dalla sfida di Coppa Italia contro il Torino e valida per i quarti di finale. Amrabat si è presentato poco dopo l'ora di pranzo nell'albergo che ospita la squadra viola chiarendo la sua posizione ai presenti e recitando il 'mea culpa'.