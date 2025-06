Zaniolo: "Fatti del Viola Park? Ho parlato con la Procura, io bersaglio di offese ingiustificate"

Nicolò Zaniolo torna a parlare di quanto accaduto dopo la semifinale scudetto del campionato Primavera 1 tra Fiorentina e Roma. Attraverso due storie pubblicate sul proprio account Instagram, l'attaccante della viola ha riferito di aver avuto un colloquio con il Procuratore Federale Giusppe Chiné, al quale ha spiegato quanto accaduto: "Nei giorni scorsi sono stato ascoltato in Procura dal Procuratore Federale Giuseppe Chiné, che desidero ringraziare per avermi dato modo di chiarire, spero definitivamente, la mia posizione. Non posso ovviamente entrare nel merito delle spiegazioni che ho fornito in merito alla dinamica degli eventi, che ritengo risolutive. Ribadisco di non aver compiuto atti aggressivi o violenti ai danni di nessuno, ma di essere stato io bersaglio di offese e provocazioni ingiustificate da parte di alcuni tesserati dell'AS Roma; nondimeno, riconosco di non aver reagito nel modo più opportuno rispetto al ruolo e all'esperienza che mi appartengono".