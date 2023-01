Fiorentina, ecco Sirigu: Gollini va al Napoli

La Fiorentina ha preso Salvatore Sirigu. Il portiere sardo si è trasferito a titolo definitivo in viola dal Napoli in uno scambio di portieri, coinvolgendo l'Atalanta, che ha portato Pierluigi Gollini alla corte di Luciano Spalletti. L'ex estremo difensore del Psg non ha trovato spazio al Napoli e ha chiesto di cambiare aria per giocarsi il posto alla Fiorentina con Terracciano, con quest'ultimo che nella prima parte di stagione ha difeso la propria posizione da Gollini.