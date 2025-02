Serie A, Verona-Fiorentina 1-0: Bernede punisce la Viola nel recupero

LE STATISTICHE

• L’Hellas Verona ha vinto due delle ultime quattro gare di Serie A (2P), tanti successi quanti nelle 11 precedenti (2N, 7P). Quello odierno è il primo successo interno nel torneo dallo scorso 3 novembre (3-2 v Roma).

• L’Hellas Verona ha ottenuto due vittorie interne di fila contro la Fiorentina in Serie A per la prima volta dal periodo tra il gennaio 1988 e il dicembre 1989 (tre in quel caso con Osvaldo Bagnoli in panchina).

• Quello di Antoine Bernede (94:29) è il gol più tardivo realizzato dall’Hellas Verona in Serie A da quello di Thomas Henry contro l’Udinese il 3 dicembre 2023 (96:36).

• Antoine Bernede ha segnato il suo primo gol in Serie A alla terza presenza nella competizione.

• La Fiorentina è la squadra contro cui l’Hellas Verona ha vinto più partite in Serie A (16).

• La Fiorentina ha perso sette delle ultime 12 gare di Serie A (3V, 2N) dopo che aveva subito una sola sconfitta nelle prime 14 partite del torneo in corso (9V, 4N).

• La Fiorentina ha perso due gare di fila senza segnare in Serie A per la prima volta da ottobre-novembre 2023 (due anche in quel caso).

• Quello di Antoine Bernede (94:29) è il gol più tardivo subito dalla Fiorentina in Serie A da quello di Ciro Immobile il 30 ottobre 2023 contro la Lazio (94:49).

• L’Hellas Verona ha ottenuto due clean sheet nelle ultime quattro gare di Serie A, tanti quanti quelli raccolti nelle precedenti 21.

• La Fiorentina ha subito gol per almeno sei gare esterne di fila in un singolo campionato di Serie A per la prima volta dal torneo 2021/22 (15 in quel caso tra ottobre 2021 e maggio 2022).

• 50a presenza in Serie A per Jackson Tchatchoua mentre Amin Sarr raggiunge le 50 partite nei cinque maggiori campionati europei.

• Dodô ha giocato oggi la 100a partita con la maglia della Fiorentina, considerando tutte le competizioni.