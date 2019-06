Cessione Fiorentina, Commisso in Italia per il closing

02/06/2019

La trattativa per la cessione della Fiorentina entra nel vivo. Rocco Commisso è infatti atterrato a Milano e nel prossimi giorni potrebbe essere completato il closing per acquistare il club dai Della Valle. Dopo il Cda della Viola che ha ufficializzato la trattativa e l'offerta dei giorni scorsi dell'imprenditore italo-americano, che ha messo sul piatto 150 milioni di euro , a breve potrebbe dunque arrivare la firma per il passaggio di proprietà.

Per il passaggio di proprietà della Fiorentina, dunque, sono ore decisive. Con l'arrivo di Rocco Commisso in Italia, infatti, le operazioni per la cessione del club presto potrebbero subire un'accelerazione cruciale. Nei prossimi giorni, infatti, sono attesi nuovi incontri con i Della Valle per fare il punto della situazione, valutare tutti gli aspetti e definire gli ultimi dettagli per provare a chiudere l'affare.