Serie A: Fiorentina-Inter 0-1, Lautaro riporta i nerazzurri in vetta

FIORENTINA-INTER 0-1

Un colpo di testa dell'argentino (19 gol in campionato) regala il sorpasso alla Juve a una settimana dal big match scudetto. Sommer para un rigore a Nico Gonzalez

L'Inter passa a Firenze: sorpasso alla Juve in vetta





















Nel posticipo della 22a giornata di Serie A, l'inter batte 1-0 la Fiorentina e, a una settimana dal derby d'Italia, si riporta in vetta alla classifica a +1 sulla Juventus con una gara in meno. Al Franchi un match combattuto e molto divertente viene deciso da un colpo di testa di Lautaro Martinez al 14': per il Toro sono 19 centri in campionato. L'altro uomo-copertina è Sommer: il portiere svizzero è miracoloso su Bonaventura nel primo tempo, poi nella ripresa provoca (fallo su Nzola) e para un rigore a Nico Gonzalez.

LA PARTITA

L'Inter approfitta del mezzo passo falso della Juventus, espugna il Franchi non senza fatica e tra una settimana affronterà il derby d'Italia con in palio una bella fetta di scudetto da prima della classe. Il successo contro la Fiorentina porta ancora l'indelebile marchio di fabbrica di Lautaro Martinez, sempre più capocannoniere, ma nei tre punti di Firenze c'è anche tanto di Sommer: il portiere svizzero fa un altro prezioso clean-sheet e mette la firma sulla partita con una splendida parata su Bonaventura e neutralizzando il rigore di Nico Gonzalez. Per Inzaghi buone risposte anche da Frattesi (soprattutto) e Asllani, mentre nella mezzora che ha giocato ha faticato molto Arnautovic. La Fiorentina paga ancora a prezzo la mancanza di cinismo in area di rigore e, soprattutto, l'ennesimo rigore sbagliato: dopo Bonaventura e Ikoné, oggi è il turno dello specialista Nico Gonzalez. Per continuare a sognare la Champions ci vuole più precisione e cattiveria sotto porta, dove Nzola si è impegnato ma non è bastato.

Il forfait dell'ultimo minuto di Sottil complica ulteriormente i piani di Italiano che, con Nico Gonzalez al rientro e non al meglio, manda in campo Nzola: l'ex Spezia si piazza al centro dell'attacco con il terzetto Ikoné-Beltran-Bonaventura alle sue spalle. In difesa esordio dal 1' di Faraoni. Inzaghi deve cambiare due terzi del centrocampo titolare per le squalifiche di Calhanoglu e Barella: chance per Asllani e Frattesi. Bastoni rientra e fa rifiatare Acerbi, mentre Carlos Augusto vince il ballottaggio con Dimarco. La serata del Franchi per l'Inter parte subito con un grosso spavento dopo nemmeno un minuto: Sommer sbaglia il passaggio per Pavard, Bonaventura per Nzola che si fa murare dal portiere svizzero, ma l'azione è viziata dal fuorigioco dell'attaccante viola. La squadra di Inzaghi sceglie di giocare piuttosto bassa per stanare la Fiorentina e approfittare di qualsiasi errore in appoggio per ripartire. Come al 9', quando il passaggio sbagliato di Martinez Quarta innesca Lautaro, botta di destro deviata da Terracciano sopra la traversa. Due minuti e la Viola trova il gol, quando Nzola vince il duello con De Vrij e infila Sommer sotto le gambe, ma il bomber angolano è partito in fuorigioco. Al 14' prepotente strappo di Thuram che scatta sul filo del fuorigioco e mette sul secondo palo per Carlos Augusto anticipato con la punta del piede da Faraoni: l'ex Verona salva un gol già fatto. Inzaghi si arrabbia per l'occasione sprecata, ma dal corner i nerazzurri sbloccano il match: Asllani mette il pallone sul primo palo, Lautaro si libera di Parisi e di testa fa secco Terracciano. Proteste viola che chiedono un fallo dell'argentino, ma Aureliano convalida. La gara è piacevole, le squadre si affrontano a viso aperto e dopo la mezzora fioccano le occasioni. Al 32' Thuram scatta verso Terracciano ma poi perde l'equilibrio prima di calciare e la ghiotta occasione sfuma. Passa un minuto e l'Inter sfiora il 2-0: dopo un pallone recuperato da Lautaro, Thuram in area serve di tacco Frattesi, Terracciano si distende e respinge. La Fiorentina non sta a guardare e al 34' crea l'occasione più nitida, ma Sommer è miracoloso sul destro ravvicinato di Bonaventura. Dal susseguente corner, i padroni di casa chiedono un rigore per una trattenuta di Bastoni su Ranieri. Aureliano fa proseguire e il Var non lo richiama. La prima frazione si chiude con un'altra chance per la Fiorentina: Bonaventura calcia una punizione contro la barriera e sul prosieguo dell'azione Bastoni si immola su Nzola. Si va al riposo sull'1-0 per l'Inter dopo una prima frazione davvero divertente.

Italiano riparte con Maxime Lopez per Arthur, ma è l'Inter a partire meglio con Lautaro che non sfrutta due bei palloni di Frattesi. La Fiorentina alza il baricentro e accetta l'1 contro 1 in difesa, ma fa fatica a sfondare il muro nerazzurro. L'occasione, però, arriva al 77': Sommer con i pugni anticipa e colpisce Nzola, il pallone arriva a Martinez Quarta che colpisce di testa e Pavard salva sulla linea. Aureliano richiamato al Var assegna il rigore. Sul dischetto va lo specialista Nico Gonzalez che calcia debolmente e Sommer para alla sua destra. Inzaghi nel frattempo toglie uno dopo l'altro prima Thuram e poi Lautaro pensando alla Juventus. La Viola ci prova in tutti i modi, si procura un paio di corner che non riesce a sfruttare. E al triplice fischio di Aureliano la festa è tutta nerazzurra.

LE PAGELLE

Nzola 6,5 - Lotta come un leone e lì davanti è il migliore dei suoi. Trova anche il gol ma l'azione è viziata da fuorigioco. Si procura il rigore che Nico Gonzalez spreca. E pensare che non dovevamo nemmeno giocare dal 1' e solo l'infortunio di Sottil gli ha spalancato le porte dell'11 titolare.

Nico Gonzalez 5 - Torna dopo oltre un mese e mezzo, entra per l'inconsistente Ikoné e dà maggiore vivacità all'attacco della Fiorentina. Calcia malissimo il rigore del possibile 1-1.

Ikoné 5 - Nei tre dietro Nzola è quello che dovrebbe dare maggiore qualità come giocate, ma il francese è tanto fumo e poco arrosto

Arthur 5 - Soffre tremendamente il dinamismo del centrocampo dell'Inter e non riesce a mettere ordine alla squadra. Italiano gli risparmia il secondo tempo e inserisce Maxime Lopez.

Sommer 7,5 - Miracoloso su Bonaventura nel primo tempo, nella ripresa provoca il rigore su Nzola (uscita con i pugni in faccia all'angolano) ma rimedia parando la conclusione davvero pessima di Nico Gonzalez

Lautaro Martinez 7 - Il gol numero 19 in campionato vale il sorpasso alla Juve e la vetta in classifica. Ma non solo: il Toro è prezioso anche in fase di recupero del pallone. Sbaglia un po' troppo nella ripresa.

Thuram 6,5 - Vede un po' meno la porta rispetto a qualche settimana fa, incepisca a tu per tu con Terracciano, ma serve due assist al bacio: sul primo Carlos Augusto è anticipato miracolosamente da Faraoni prima di spingere in porta, sul secondo (di tacco) Terracciano nega il gol a Frattesi.

IL TABELLINO

FIORENTINA-INTER 0-1

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 6,5; Faraoni 6,5, Martinez Quarta 5,5, Ranieri 6, Parisi 5 (44' st Milenkovic sv); Arthur 5 (1' st Maxime Lopez 5,5), Duncan 6 (38' st Mandragora sv), Ikoné 5 (16' st Nico Gonzalez 5), Bonaventura 6, Beltran 5 (38' st Barak sv); Nzola 6,5. A disp.: Martinelli, Vannucchi, Sottil, Infantino, Mina, Kayode, Comuzzo, Amatucci. All.: Italiano 5,5

Inter (3-5-2): Sommer 7,5; Pavard 6,5 (38' st Bisseck), De Vrij 5,5, Bastoni 6 (15' st Acerbi 6); Darmian 6 (15' st Dumfries 5,5), Frattesi 6,5, Asllani 6, Mkhitaryan 6,5, Carlos Augusto 6; Lautaro Martinez 7 (33' st Sanchez sv), Thuram 6,5 (15' st Arnautovic 5,5). A disp.: Di Gennaro, Audero, Sensi, Klaassen, Buchanan, Dimarco, Akinsanmiro, Stankovic. All.: Inzaghi 6,5

Arbitro: Aureliano

Marcatori: 14' Lautaro Martinez (I)

Ammoniti: Bastoni (I), Ikoné (F), Sommer (I), Pavard (I)

Espulsi:

Note: Al 77' Sommer (I) para un rigore a Nico Gonzalez (F)

LE STATISTICHE

• L’Inter ha ottenuto almeno 17 vittorie e raccolto almeno 54 punti nelle prime 21 gare stagionali per la seconda volta nella sua storia in Serie A, l’unico precedente nel 2006/07 (18 vittorie e 57 punti con Roberto Mancini in panchina in quel caso).

• Lautaro Martínez ha segnato 19 reti nel torneo in corso; prima dell’argentino l’ultimo giocatore che aveva realizzato così tante marcature nelle prime 21 gare dell’Inter in una singola stagione di Serie A era stato Christian Vieri nel 2002/03 (19).

• Questa è la prima volta in cui sono stati sbagliati cinque rigori in una singola giornata di Serie A da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2005/06).

• Lautaro Martínez (124) ha agganciato Mauro Icardi (124) in ottava posizione nella classifica dei giocatori con più gol realizzati con la maglia dell’Inter, considerando tutte le competizioni.

• Lautaro Martínez, che non trovata la rete di testa in Serie A dal 21 ottobre scorso contro il Torino, è andato a bersaglio per cinque gare consecutive della competizione per la prima volta dal periodo tra novembre e dicembre 2021 (cinque anche in quel caso).

• Lautaro Martínez è il giocatore che ha segnato più reti in trasferta nei cinque maggiori campionati europei in corso (12).

• L’Inter ha vinto nove partite in trasferta in questa Serie A; nei cinque maggiori campionati europei in corso, nessuna formazione conta così tante vittorie esterne.

• L’Inter ha vinto quattro gare esterne di fila contro la Fiorentina per la prima volta in Serie A.

• La Fiorentina ha perso due delle ultime tre gare di Serie A (1N) dopo che era rimasta imbattuta in tutte le cinque precedenti (4V, 1N); i viola inoltre non perdevano in casa nella competizione dallo scorso 5 novembre (0-1 v Juventus).

• Per la prima volta nella sua storia, l’Inter ha trovato la rete in ciascuna delle prime 21 gare giocate in una singola stagione di Serie A.

• L’Inter è la squadra che ha ottenuto più clean sheets nei cinque maggiori campionati europei in corso (13).

• Yann Sommer ha parato un calcio di rigore in un match dei cinque maggiori campionati europei per la prima volta dal 15 gennaio 2022 col Borussia Mönchengladbach (due in quel caso contro il Bayer 04 Leverkusen).

• Kristjan Asllani, al primo assist con l’Inter in Serie A, ha fornito un passaggio vincente nella competizione per la prima volta dal 14 maggio 2022 con l’Empoli (v Salernitana).

• Nicolás González ha sbagliato il suo primo calcio di rigore in Serie A; questo è invece il secondo penalty sbagliato dalla Fiorentina nel torneo in corso dopo quello di Giacomo Bonaventura contro il Sassuolo lo scorso 6 gennaio.