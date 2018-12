FIORENTINA, A. DELLA VALLE: "DOVEVAMO CONCRETIZZARE LE PALLE-GOL"

01/12/2018

Andrea Della Valle sul sito della Fiorentina dopo lo 0-3 contro la Juventus: "Mi spiace soprattutto per i tifosi, la squadra era partita bene, ma purtroppo quando sbagli con squadre come la Juventus vieni subito punito. Nel secondo tempo abbiamo avuto un paio di occasioni per pareggiare che non siamo riusciti a concretizzare e con squadre come la Juventus non puoi permettertelo. Dopo il due a zero è diventato tutto più difficile. Ora subito con la testa a domenica prossima".