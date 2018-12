Lazio-Eintracht, Inzaghi: "Ho avuto le risposte che volevo"

13/12/2018

La sconfitta contro l'Eintracht è stata indolore in chiave qualificazione ai sedicesimi di Europa League, ma per Simone Inzaghi la vittoria ormai non arriva da sei partite: "Dispiace aver perso perché i ragazzi hanno fatto un'ottima partita, soprattutto per aver preso due gol così: nel primo ha fatto un super gol Gacinovic, nel secondo c'erano fuorigioco e tocco di mano che il guardalinee non ha visto. Rispetto a Cipro è un altro tipo di sconfitta".



"Ora continuiamo nel nostro percorso che non sarà facile perché avremo un accoppiamento importante. Vedremo chi ci capiterà". In avanti qualche segnale positivo dalla coppia inedita Luis Alberto-Correa: "Hanno fatto bene, ho chiesto loro di tenere corta la squadra e Luis ha fatto bene anche da mezz'ala. Ho avuto le risposte che volevo". I due gol presi in cinque minuti potrebbero far pensare a un altro blackout: "Non c'è stato stasera. Abbiamo preso un eurogol e un altro irregolare. Ora abbiamo l'Atalanta e sarà difficile, servirà una grande partita".