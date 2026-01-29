Europa League: Roma e Bologna, possibile incrocio agli ottavi QUALIFICATE E QUADRO PLAYOFF
Venerdì il sorteggio per definire gli incroci ai playoff, ecco il quadro completo dopo l'ultima giornata di League Phasedi Paolo Borella
© Getty Images
Definita la classifica finale della League Phase di Europa League dopo l'ottava e intensissima giornata. Anche in questo caso, come accaduto mercoledì in Champions, ben 18 partite in contemporanea. La Roma pareggia col Panathinaikos 1-1, resta nella top 8 e vola direttamente agli ottavi, al Bologna invece non basta il successo 3-0 contro il Maccabi Tel Aviv per saltare gli spareggi, sarà però testa di serie ai playoff.
ROMA - Gli uomini di Gasperini riacciuffano il pari ad Atene contro il Panathinaikos e il gol di Ziolkowski è particolarmente prezioso: vale l'ottavo posto e quindi il passaggio direttamente agli ottavi di finale. Nel quadro delle possibili sfidanti, Bologna, Genk, Brann e Dinamo Zagabria.
BOLOGNA - La vittoria 3-0 contro il Maccabi Tel Aviv non basta agli uomini di Italiano, che dopo l'illusione di essere stati in top 8 alla fine chiudono decimi e dovranno passare dai playoff. Possibili avversari i norvegesi del Brann oppure i croati della Dinamo Zagabria, rispettivamente 23esimi e 24esimi nella League Phase.
Come funziona: I club verranno abbinati in base alla loro posizione al termine della fase campionato, formando quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni dalla 9 alla 16) e quattro coppie non teste di serie (posizioni dalla 17 alla 24). I club di ogni coppia di testa di serie vengono sorteggiati contro i club di ogni coppia non testa di serie: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18.
Qualificate agli ottavi: Lione, Aston Villa, Midtjylland, Betis, Porto, Braga, Friburgo, Roma.
Teste di serie playoff: Genk, Bologna, Stoccarda, Ferencvaros, Nottingham Forest, Viktoria Plzen, Stella Rossa, Celta Vigo.
Non teste di serie playoff: Paok, Lille, Fenerbahce, Panathinaikos, Celtic, Ludogorets, Dinamo Zagabria, Brann.
Possibili accoppiamenti playoff:
- Genk (9°)/BOLOGNA (10°) contro Dinamo Zagabria (23°)/Brann (24°)
- Stoccarda (11°)/Ferencvaros (12°) contro Celtic (21°)/Ludogorets (22°)
- Nottingham Forest (13°)/Viktoria Plzen (14°) contro Fenerbahce (19°)/Panathinaikos (20°)
- Stella Rossa (15°)/Celta Vigo (16°) contro Paok (17°)/Lille (18°)
Nessuna limitazione: Le squadre possono affrontarne un'altra della stessa federazione agli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Sono anche ammessi incontri tra club che si sono già affrontati nella fase campionato.
Quando si giocano i playoff:
Andata: 19 febbraio 2026
Ritorno: 26 febbraio 2026
Possibili accoppiamenti ottavi:
Lione (1°) contro la vincente di Stella Rossa/Celta Vigo vs PAOK/Lille
Aston Villa (2°) contro la vincente di Stella Rossa/Celta Vigo vs PAOK/Lille
Midtjylland (3°) contro la vincente di Nottingham Forest/Viktoria Plzen vs Fenerbahce/Panathinaikos
Real Betis (4°) contro la vincente di Nottingham Forest/Viktoria Plzen vs Fenerbahce/Panathinaikos
Porto (5°) contro la vincente di Stoccarda/Ferencvaros vs Celtic/Ludogorets
Braga (6°) contro la vincente di Stoccarda/Ferencvaros vs Celtic/Ludogorets
Friburgo (7°) contro la vincente di Genk/Bologna vs Dinamo Zagabria/Brann
ROMA (8°) contro la vincente di Genk/Bologna vs Dinamo Zagabria/Brann
Tutte le date: Le otto squadre che superano gli spareggi per la fase a eliminazione diretta accedono agli ottavi di finale, che verranno sorteggiati venerdì 27 febbraio 2026.
Ottavi di finale: 12 marzo (andata) e 19 marzo (ritorno)
Quarti di finale: 9 aprile (andata) e 16 aprile (ritorno)
Semifinale: 30 aprile (andata) e 7 maggio (ritorno)
Finale: 20 maggio
Dove si gioca la finale? La finale si disputerà al Besiktas Park di Istanbul mercoledì 20 maggio 2026. Lì si chiuderà la 55esima edizione del trofeo, la 17esima da quando si chiama Europa League. Nello stadio da 40.000 posti, si tenne anche la finale della Supercoppa Uefa 2019, vinta dal Liverpool sul Chelsea ai rigori.