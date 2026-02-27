Juventus, da Bastoni alla lotta Champions: Kalulu parla prima della Roma

27 Feb 2026 - 12:36

La Juventus ha scelto Pierre Kalulu per presentare la delicatissima trasferta nella Capitale contro la Roma. Sarà il difensore francese, infatti, a parlare in conferenza stampa alla vigilia dello spareggio Champions contro i giallorossi: l'appuntamento è fissato per sabato alle 15.30 all'Allianz Stadium. Era già capitato che non fosse il tecnico Luciano Spalletti a presentare una partita di campionato, in occasione del derby d'Italia contro l'Inter dello scorso 14 febbraio toccò a capitan Manuel Locatelli. 

Juventus, da Bastoni alla lotta Champions: Kalulu parla prima della Roma