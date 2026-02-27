Euro 2032, l'Italia accelera sui progetti degli stadi

27 Feb 2026 - 15:29

Prosegue senza sosta il percorso di avvicinamento ad ottobre 2026, data in cui il Comitato Esecutivo della UEFA deciderà le dieci venue che ospiteranno Euro 2032. Prima di quella data, l'Italia e la Turchia dovranno sottoporre all'attenzione degli uffici del massimo organismo calcistico continentale una lista di cinque città ciascuna, che rispondano ai diversi requisiti per quanto riguarda l'accoglienza, la fruibilità e la capacità infrastrutturale, la sicurezza e la sostenibilità dell'evento nel suo complesso.

La scorsa settimana, una delegazione UEFA composta da Martin Kallen, CEO di UEFA Events SA, Michele Uva, direttore esecutivo e delegato per EURO 2032, e Andreas Schaer, direttore di UEFA Events, ha svolto una visita in Italia ed ha incontrato presso la sede della FIGC a Roma il presidente Gabriele Gravina e l'intero staff federale che segue il progetto di candidatura, guidato dal segretario generale Marco Brunelli. Con l'occasione, la delegazione UEFA ha potuto anche constatare lo stato d'avanzamento delle nove sedi ad oggi in linea con i criteri di candidatura ed effettuato un sopralluogo a Firenze presso lo Stadio Franchi, allo Stadio Olimpico di Roma con il supporto di Sport e Salute e incontrato nella sede di via Allegri l'amministrazione comunale e il Cagliari Calcio per il progetto dell'impianto che sarà intitolato a Gigi Riva. Successivamente ha approfondito con l'AS Roma il programma di realizzazione del nuovo stadio giallorosso a Pietralata. Seguiranno nel mese di marzo anche gli aggiornamenti con Milano, Palermo, Salerno e Genova. La FIGC, in stretto coordinamento con la UEFA, è a lavoro con tutte le città e le società coinvolte dalla candidatura, con le quali è stato congiuntamente predisposto un preciso cronoprogramma.

"Ringrazio la UEFA per la disponibilità e il confronto proficuo - afferma il presidente della Figc, Gabriele Gravina - siamo consapevoli del ritardo con cui l'Italia sia partita rispetto al resto d'Europa sul tema degli impianti sportivi, ma l'interesse e gli investimenti che si stanno susseguendo dopo l'assegnazione della candidatura, insieme alla collaborazione con i Ministeri coinvolti e con tutti gli enti locali, ci fanno ben sperare. La FIGC vuole fortemente questo Europeo, vogliamo regalare all'Italia un altro grande evento per poter far vedere al mondo intero l'immagine più bella della nostra nazione". 

