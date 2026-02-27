Lecce, Di Francesco: "A Como con attenzione ed equilibrio"

A Lecce è ancora tempo di esami. Dopo aver affrontato una scatenata Inter, i giallorossi di Eusebio Di Francesco sono attesi da una prova difficilissima sul campo di un Como che sembra non conoscere ostacoli. Il tecnico dei salentini inquadra così il match: "Ci saranno alcuni momenti della gara da eseguire con particolare attenzione. Con il lavoro settimanale abbiamo curato le disattenzioni mostrate nella gara contro l'Inter. Affrontiamo un Como che dispone di giovani molto bravi, in primis il portiere abile nella costruzione dal basso, così come Da Cunha che è un giocatore straordinario. È una squadra che ha qualità, allenata molto bene da Fabregas". Un avversario da prendere con le dovute cautele, soprattutto riguardo a Nico Paz. "Ci ha fatto un gol controverso nella gara di andata, calcia appena ha il pallone tra i piedi - prosegue il tecnico - Sarebbe troppo facile parlare di lui: è un talento. Ma il Como dispone di altri giocatori importanti, che possono mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Sarà fondamentale il nostro atteggiamento, con l'equilibrio necessario all'interno dei novanta minuti. Rischieremo quando sarà possibile e nei momenti giusti della gara". Sul fronte formazione ancora in dubbio la presenza di Gandelman. "Si è allenato in gruppo solo oggi - sottolinea di Francesco - Valuteremo domani, se avrò risposte positive sarà della gara". Assente Gaspar, Tiago Gabriel in diffida, alle porte la gara con la Cremonese, possibile qualche soluzione alternativa. Ma il tecnico è esplicito: "A oggi la gara più importante è quella con il Como - prosegue - Dunque schiererò i calciatori più opportuni per portare il risultato a casa. Non c'è Gaspar, ma ci sono giocatori affidabili". Sul fronte offensivo solito ballottaggio settimanale tra Stulic e Cheddira. L'allenatore non svela le carte. "Sono contento per Stulic, che ha svolto una settimana di lavoro piena, ma valuteremo domani", conclude.