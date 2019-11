Lazio, Simone Inzaghi: "Col Celtic bisogna solo vincere"

VERSO LAZIO-CELTIC

Vigilia d'Europa League per la Lazio, che giovedì ospiterà all'Olimpico il Celtic: "Domani c'è un solo risultato, dobbiamo assolutamente vincere e muovere la classifica - dice Inzaghi in conferenza stampa -. Non sarà una gara semplice, abbiamo visto che il Celtic è un'ottima squadra fisica e con qualità. Vorrei rivedere la stessa prova dell'andata con un risultato diverso. Abbiamo fatto un'ottima gara, dove però abbiamo commesso degli errori contro una squadra esperta. Bisognerà prestare molta più attenzione rispetto a quanto fatto al Celtic Park".

Inzaghi deve fare i conti con qualche assenza e con qualche dubbio: "Non ho ancora un'idea precisa. Abbiamo finito queste tre partite ravvicinate con qualche problema. Sicuramente non ci saranno Radu, Marusic e Cataldi. Abbiamo qualche problema con Leiva, Caicedo e Correa. Caicedo ha un grosso ematoma alla spalla, pensavamo peggio ma non ci sono fratture. Leiva, Immobile e Lulic sono un po' affaticati. Per questi ultimi due, però, sono fiducioso. Chi con Immobile? Devo valutare le condizioni di Caicedo e Correa. Cercheremo in tutti i modi di recuperarli. Allo stesso tempo ho anche Adekanye, la possibilità alzare Luis Alberto e Milinkovic-Savic".

L'Europa League potrebbe dare spazio a Vavro, Jony e Berisha: "Di Vavro e Jony sono contento perché sono ragazzi inseriti bene nel gruppo. Mi stanno mettendo in difficoltà in allenamento, si impegnano. Domani valuterà se impiegarli dall'inizio o no. Berisha sta cercando di mettersi al pari degli altri. Alla Lazio c'è una folta concorrenza. Abbiamo Leiva, Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Parolo: in quella posizione c’è tanta concorrenza".