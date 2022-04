Gasp: "Soddisfatto della prestazione, è dura ma possiamo farcela"

ATALANTA

L'allenatore nerazzurro è rimasto colpito positivamente dall'atteggiamento dei suoi nella partita di Lipsia in Europa League

"La riguarderò ma so già che è stata una bellissima partita, anche sentendo i colleghi qui in giro. Questa è l'Europa, questo tipo di partite si vedono solamente qui. Sono soddisfatto della prestazione, di come abbiamo interpretato la gara. Ci sono un paio di situazioni da rivedere ma abbiamo avuto le nostre possibilità. Potevamo perdere ma anche vincere". Queste le parole di Gasperini alla fine della partita pareggiata 1-1 dall'Atalanta a Lipsia in Europa League.

"Forse abbiamo avuto più possibilità - ha aggiunto l'allenatore nerazzurro - Alcune partite sono più bloccate e poi esplodono, quando due squadre giocano così aperte. Nel primo tempo abbiamo concesso un paio di situazioni dove abbiamo perso palla ma abbiamo avuto ottime occasioni. Difficile fare la conta, serve essere concreti. Abbiamo parato il rigore e anche la respinta, poi preso gol sul fallo laterale successivo. È la bellezza, è da dentro o fuori, arriva a un certo punto che per passare devi vincere. Sono squadre abituate a giocare ad alti livelli, la partita è stata molto bella, dobbiamo essere contenti".

Gasperini ha poi parlato dei singoli: "Freuler lo valutiamo domani, non è una grande cosa, ma se dura dieci giorni salta tre partite. Possiamo vederlo domani, è fiducioso. Zapata? Lo abbiamo visto in allenamento, è stato fatto un gran lavoro. Il giocatore sta bene. Tocca aumentare il minutaggio. È un punto di riferimento per noi, diventa più agevole per i compagni che possono trovare situazioni. Muriel ha fatto una grande prestazione". Gasp ha poi parlato di cosa potrà cambiare tatticamente per il ritorno: "Se stiamo tutti lì rischiamo di andare ai rigori. Se vuoi vincere devi fare la partita. Loro hanno questa situazione negli spazi, noi abbiamo avuto opportunità sull'1-1, ma per caratteristiche siamo destinati a giocare nella metà campo avversaria, dove però siamo stati capaci di aprire le scatolette difensive. Creiamo molto e concretizziamo meno, se miglioriamo alziamo il livello. Con i cinque cambi è cambiato un po' tutto nel calcio, potere utilizzare cinque giocatori diversi puoi incidere sulla partita molto di più di prima. Possono determinare il risultato con una giocata, anche a discapito della prestazione, quando una squadra ha il sopravvento, sembra possa vincere la partita, poi l'episodio con qualche attaccante fresco determina il risultato diverso".

MURIEL: "GOL BELLO MA SPERAVO SERVISSE PER VINCERE"

Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta, ha parlato a DAZN dopo il fischio finale: “Il gol è stato molto bello, mi ha fatto piacere ma mi avrebbe fatto più piacere che fosse servito per vincere. Il pareggio è comunque un buon risultato, abbiamo avuto occasioni per vincere ma anche loro, ora al ritorno c'è la giocheremo. Il gol? Quando gioco nella posizione centrale il mister mi chiede di essere riferimento in mezzo, ma per caratteristiche mi sposto a sinistra per rientrare sul destro. È una giocata che faccio spesso e che oggi mi è venuta bene. Per quanto riguarda il gol subito Gasperini ci farà vedere la partita e gli episodi e gli errori in cui possiamo migliorare, sempre per crescere. Ne abbiamo parlato molto dopo il Napoli, lavoreremo moltissimo per non avere problemi nelle prossime partite. L'approdo alle semifinali? Loro sono una squadra forte, noi dobbiamo giocare a questi livelli e tenere l’attacco che è la nostra forza migliore. Avremo le chance per vincere la partita”.