Europa League: Nottingham Forest avanti ai rigori, rimonta del Friburgo

Il Nottingham Forest deve soffrire per centrare la qualificazione ai quarti di Europa League e passa solo grazie ai rigori. Gli inglesi erano reduci dal ko dell'andata, ma vincono 2-1 e sono fortunati dal dischetto: il Midtjylland sbaglia tre penalty su tre, venendo eliminato. Avanza anche il Friburgo, che sconfigge 5-1 il Genk, mentre il Celta Vigo ha la meglio sul Lione (2-0). Queste squadre raggiungono il Braga, vittorioso ieri sul Ferencvaros.