Europa League: Nottingham Forest avanti ai rigori, rimonta del Friburgo
I tedeschi rifilano cinque reti al Genk dopo il ko dell'andata. Disastro Midtjylland: triplo errore dal dischetto, avanzano i Garibaldi Reds
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Il Nottingham Forest deve soffrire per centrare la qualificazione ai quarti di Europa League e passa solo grazie ai rigori. Gli inglesi erano reduci dal ko dell'andata, ma vincono 2-1 e sono fortunati dal dischetto: il Midtjylland sbaglia tre penalty su tre, venendo eliminato. Avanza anche il Friburgo, che sconfigge 5-1 il Genk, mentre il Celta Vigo ha la meglio sul Lione (2-0). Queste squadre raggiungono il Braga, vittorioso ieri sul Ferencvaros.
TUTTI I RISULTATI
Olympique Lione-Celta Vigo 0-2 (tot. 1-3)
Marcatori: 16' st Javi Rueda (C), 47' st Jutglà (C).
Note: espulso Niakhaté (OL) al 19'.
Midtjylland-Nottingham Forest 0-3 dcr
Marcatori: 41' Dominguez (N), 7' st Yates (N), 24' st Erlic (M).
Serie rigori: Gibbs-White (N) gol, Cho Gue-sung (M) palo, Sangaré (N) gol, Aral Şimşir (M) palo, Williams (N) gol, Chilufya (M) alto.
Friburgo-Genk 5-1 (tot. 5-2)
Marcatori: 19' Ginter (F), 25' Matanovic (F), 39' Smets (G), 8' st Grifo (F), 12' st Suzuki (F), 34' st Eggestein (F).
Sporting Braga-Ferencvaros 4-0 (tot. 4-2, giocata ieri)
Marcatori: 11' e 8' st Ricardo Horta (B), 15' Grillitsch (B), 34' Gabri Martinez (B).