Inter, Dimarco: "Questa vittoria è qualcosa di speciale"

"Questo scudetto è qualcosa di speciale, dopo l'anno scorso non è stato per niente facile ripartire. Tutti abbiamo lavorato per cercare di raggiungere questo sogno e l'abbiamo raggiunti tutti insieme". Lo ha detto l'esterno dell'Inter Federico Dimarco, dopo la vittoria dei nerazzurri dello scudetto. "Ovviamente la passata stagione è stata una grandissima delusione, arrivando in fondo a tutto e non vincendo niente. Il mister ci ha dato stimoli diversi e oggi abbiamo coronato il sogno che avevamo da inizio stagione, cioè di vincere il campionato - ha aggiunto a Sky -. Gli assist? Sono contento perché è un record storico che mi porterò per sempre dentro. Sono tanti fattori che determinano una stagione a livello di assist, devi anche avere compagni che la buttano dentro. È anche questione di fiducia e continuità, quando mentalmente sei tranquillo le cose vengono di conseguenza".