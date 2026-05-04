Inter, Ausilio: "Costruito una meraviglia, squadra fantastica"
Piero Ausilio (Inter), candidato come Best Sporting Director © Getty Images
Piero Ausilio, ds dell'Inter, ha commentato così la vittoria del 21° scudetto: "Non ho più aggettivi per definire questa squadra, fatta di uomini ancora prima che calciatori. Qualcuno poteva avere dubbi su Chivu ma Chivu è entrato subito in sintonia con la squadra, il Mondiale per Club ha accelerato certe conoscenze. Pian piano abbiamo costruito questa meraviglia, una squadra fantastica". Parlando a Sky, ha aggiunto: "I giovani? Tutti hanno dato un contributo, sapevamo che serviva qualcosa di fresco. Esposito aveva giocato solo in B, Bonny a Parma ma sapevamo che le qualità c'erano".
Inevitabile uno sguardo al mercato futuro: "Marotta ha parlato di acquisti italiani? Gli ultimi anni abbiamo sempre cercato di guardare con riguardo gli italiani. I talenti italiani ci sono, serve pazienza per farli crescere con calma. Dobbiamo cercare la qualità. Vogliamo un mix tra giovani ed esperienza, abbiamo iniziato quest'anno e continueremo così. Anche chi è arrivato quest'anno crescerà ancora e altri giovani arriveranno".