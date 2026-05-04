Inter, Zanetti: "Chivu un fratello, il gruppo lo ha seguito"

04 Mag 2026 - 00:00

"Sono felicissimo per Chivu, è un fratello e conoscendolo da quando allenava la Primavera si vedeva la passione. Ha colto l'opportunità e ci ha portato a vincere in una maniera consapevole e credendo nel suo lavoro. Questo gruppo l'ha seguito e per questo stiamo festeggiando lo scudetto": lo dice il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti dopo la vittoria dello scudetto dei nerazzurri. "Uomo scudetto? Il gruppo. E se devo dire un nome dico Chivu. Non era semplice per come era finita la scorsa stagione, su questo ha fatto un grande lavoro per far sentire i ragazzi ancora protagonisti. Dietro c'erano Milan e Napoli e lui è il nostro condottiero che ha permesso di vincere". Infine, Zanetti parla del centravanti, suo connazionale: "Di Lautaro sono felicissimo, quando lo abbiamo preso giovanissimo in argentina ci aspettavamo questo - racconta a Sky -. È un trascinatore, in campo fa il leader facendo cose semplici, ormai si sente parte della famiglia dell'Inter e trasmette il valore del nostro club. Anche lui sta scrivendo pagine molto importanti.

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