Europa League: al Nottingham il Derby con l'Aston Villa, il Braga fa festa al 92'

Dopo i primi 90 minuti, Nottingham e Braga fanno un piccolo passo in avanti in vista della finalissima di Istanbul. La certezza è che ci sarà una squadra inglese, ma dopo l'andata del City Ground il Forest è un po' più vicino all'atto conclusivo in Turchia, e tutto grazie al 2-1 sull'Aston Villa. I padroni di casa sono i primi a provarci in un primo tempo più povero di emozioni, ma Martinez salva. Ben più interessante la ripresa: il "Dibu" salva ancora su Hutchinson, mentre i Villans si vedono con il solito Watkins. Poi, a metà ripresa, ecco l'episodio che decide l'andata: fallo di mano di Digne e rigore prontamente realizzato da Wood, che fa 1-0. Sono poi ancora i portieri, Ortega e Martinez, a essere protagonisti su Williams e ancora Htuchinson: il risultato non cambia e dunque resta tutto aperto in vista del ritorno del Villa Park. Finisce di misura anche l'altra semifinale, quella tra Braga e Friburgo: hanno la meglio i portoghesi per 2-1. Le prime due reti arrivano già dopo poco più di un quarto d'ora, con Vincenzo Grifo (16') che risponde al vantaggio di Tiknaz dopo 8 minuti. Prima dell'intervallo, la partita può cambiare con la trattenuta da rigore nel recupero di Lienhart, ma dal dischetto Zalazar sbaglia. Si va verso l'1-1, ma proprio al 92' Dorgeles segna la rete che regala il primo round al Braga, che tra una settimana avrà due risultati su tre a disposizione per andare in finale.