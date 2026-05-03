Inter, Barella: "Godiamocela, perché questo è un grande traguardo". Thuram: "Bare è il miglior giocatore italiano"

03 Mag 2026 - 23:32
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A godersi lo scudetto numero 21 e tra i primi a presentarsi davanti ai microfoni di Dazn c'è Nicolò Barella, il capitano dell'Inter nella serata decisiva vista l'assenza, all'inizio, di Lautaro Martinez: "Era il nostro obiettivo, ne avevamo altri ma ci sta che si lasci qualcosa per strada - dice -. Ora abbiamo un altro obiettivo ma intanto dobbiamo godercela perché questo è un grande traguardo". E ancora: "Si attraversano momenti difficili, l'anno scorso siamo arrivati vicini a tutto e non abbiamo vinto niente - ricorda -. Ma bisogna sempre rialzarsi. Devo ringraziare tutti, i ragazzi, la società. Mi hanno aiutato anche nei momenti difficili e io cerco sempre di ripagare in campo".

"In campo si può sbagliare, si può giocare bene o male - conclude Barella -. Ma questa squadra non ha mai perso la voglia di stare insieme. Abbiamo sempre dato tutto, a volte si vince, a volte si perde. Ma io sono orgogliosissimo di questa squadra, di questi ragazzi e posso solo ringraziarli sempre"

A esaltare Barella ci pensa poi Marcus Thuram, autore del gol che ha stappato la partita contro il Parma e dato il via alla festa tricolore: "Barella è il miglior giocatore italiano, uno dei più forti al mondo - dice -. Io non capivo perché venisse messo in discussione ma anche i più grandi vengono discussi. E' il nostro capitano e questo scudetto è per lui stasera. Questo gruppo ama stare insieme, ama scherzare, ama fare sforzi insieme, l'ho visto dal primo giorno in cui sono arrivato".

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