Inter, Barella: "Godiamocela, perché questo è un grande traguardo". Thuram: "Bare è il miglior giocatore italiano"

A godersi lo scudetto numero 21 e tra i primi a presentarsi davanti ai microfoni di Dazn c'è Nicolò Barella, il capitano dell'Inter nella serata decisiva vista l'assenza, all'inizio, di Lautaro Martinez: "Era il nostro obiettivo, ne avevamo altri ma ci sta che si lasci qualcosa per strada - dice -. Ora abbiamo un altro obiettivo ma intanto dobbiamo godercela perché questo è un grande traguardo". E ancora: "Si attraversano momenti difficili, l'anno scorso siamo arrivati vicini a tutto e non abbiamo vinto niente - ricorda -. Ma bisogna sempre rialzarsi. Devo ringraziare tutti, i ragazzi, la società. Mi hanno aiutato anche nei momenti difficili e io cerco sempre di ripagare in campo".



"In campo si può sbagliare, si può giocare bene o male - conclude Barella -. Ma questa squadra non ha mai perso la voglia di stare insieme. Abbiamo sempre dato tutto, a volte si vince, a volte si perde. Ma io sono orgogliosissimo di questa squadra, di questi ragazzi e posso solo ringraziarli sempre"