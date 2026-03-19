ROMA-BOLOGNA 3-4

Europa League: gol e spettacolo all'Olimpico, il Bologna elimina la Roma

Pirotecnico 4-3 per i rossoblù, che si fanno rimontare nei tempi regolamentari e poi la chiudono con Cambiaghi al 111'

19 Mar 2026 - 23:51
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Sarà il Bologna a giocare i quarti di Europa League, sfidando l'Aston Villa. Il derby italiano va ai rossoblù, che eliminano la Roma in un caldissimo Olimpico, vincendo 4-3 nei supplementari dopo un match ricco di emozioni e colpi di scena.

I giallorossi partono meglio, poi perdono Manu Koné (out per infortunio) e si disuniscono, lasciando spazio ai rivali. Ne approfitta Rowe, che buca Svilar col destro (22'), ma la reazione è immediata: Cristante sfiora il pari, palo per Pellegrini. La rete giallorossa è nell'aria e la firma il centravanti aggiunto di Gasperini: corner e gol di N'Dicka (32'). Il primo tempo non si chiude in pareggio, per l'errore di El Shaarawy: fallo su Zortea e Bernardeschi sigla il 2-1 su rigore (47' pt).

Nella ripresa Ravaglia evita la rete di Malen, poi Castro sembra chiudere i giochi col destro potente all'incrocio (58'). La Roma inserisce Vaz e va all'assalto, riaprendo la gara: l'ex OM si guadagna un rigore, Malen trasforma e risveglia i suoi (69'). Passano undici minuti e, all'80', è 3-3 grazie a Lorenzo Pellegrini.

Si va dunque ai supplementari dove, dopo aver rischiato sull'incursione di Celik, la spunta il Bologna: decisivo Cambiaghi, che sfrutta l'assist di Dallinga al 110'. I rossoblù vincono 4-3 e sfideranno l'Aston Villa per continuare a sognare, termina con un ko interno l'avventura europea della Roma.

IL TABELLINO
ROMA-BOLOGNA 3-4 dts
ROMA (3-4-2-1) - Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik (3' sts Zaragoza), Koné (20' Pellegrini), Pisilli (14' pts El Aynaoui), Wesley; Cristante, El Shaarawy (12' st Vaz); Malen. A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Tsimikas, Ziolkowski, Ghilardi. All. Gasperini.
BOLOGNA (4-3-3) - Ravaglia; Zortea, Vitik (28' st Casale), Lucumì, Joao Mario; Ferguson, Freuler (8' st Heggem), Pobega (1' pts Moro); Bernardeschi (35' st Orsolini), Castro (28' st Dallinga), Rowe (28' st Cambiaghi). A disposizione: Pessina, Franceschelli, Odgaard, Lykogiannis, Sohm, Dominguez. All. Italiano.
Arbitro: Kovacs (Rom).
Marcatori: 22' Rowe (B), 32' N'Dicka (R), 47' pt Bernardeschi rig. (B), 13' st Castro (B), 24' st Malen rig. (R), 35' st Pellegrini (R), 5' sts Cambiaghi (B).
Ammoniti: Vitik (B), Celik (R), Zortea (B), Lucumì (B), Gasperini (all. Roma), Freuler (B), Ferguson (B), Mancini (R).

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