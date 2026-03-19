Europa League: gol e spettacolo all'Olimpico, il Bologna elimina la Roma

I giallorossi partono meglio, poi perdono Manu Koné (out per infortunio) e si disuniscono, lasciando spazio ai rivali. Ne approfitta Rowe, che buca Svilar col destro (22'), ma la reazione è immediata: Cristante sfiora il pari, palo per Pellegrini. La rete giallorossa è nell'aria e la firma il centravanti aggiunto di Gasperini: corner e gol di N'Dicka (32'). Il primo tempo non si chiude in pareggio, per l'errore di El Shaarawy: fallo su Zortea e Bernardeschi sigla il 2-1 su rigore (47' pt).