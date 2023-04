Europa League, Feyenoord-Roma 1-0: Pellegrini tradisce su rigore, Wieffer non perdona

FEYENOORD-ROMA 1-0

Al De Kuip gli olandesi vincono l'andata dei quarti di finale. Palo di Pellegrini dal dischetto, traversa di Ibanez. Dybala e Abraham ko

La Roma è stata sconfitta 0-1 dal Feyenoord nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Al De Kuip, nel remake dell'ultima finale di Conference vinta dai giallorossi, la squadra di Mourinho ha sfiorato il vantaggio a fine primo tempo calciando sul palo con Pellegrini un calcio di rigore. A inizio ripresa Wieffer ha trovato il destro al volo che ha sbloccato il match e la reazione della Roma si è fermata sulla traversa colpita da Ibanez con salvataggio sulla linea di Idrissi. Le brutte notizie però non sono finite: Dybala e Abraham si sono infortunati a Rotterdam.

LA PARTITA

Di buone notizie per José Mourinho a Rotterdam, nemmeno l'ombra. Dalla sconfitta di misura in casa del Feyenoord agli infortuni di Dybala e Abraham che preoccupano, passando per il rigore sbagliato, i legni e le tante occasioni sprecate, la Roma torna sconfitta e abbacchiata dall'infuocato De Kuip, consapevole che nella gara di ritorno - in un Olimpico come al solito tutto esaurito - servirà una prestazione di assoluto livello per accedere alla semifinale.

L'1-0 che premia il Feyenoord è frutto di una partita scorbutica, più da battaglia che da tocchi di fino e ha premiato i padroni di casa regalando ad Arne Slot la rivincita sulla finale di Conference persa con lo stesso punteggio. La Roma però non ha demeritato, anzi, ha dovuto convivere con una serata sfortunata nei momenti e negli episodi chiave del match. Dopo essere scesa in campo con il 3-5-1-1 con Dybala a supporto di Abraham, proprio la Joya a metà primo tempo ha alzato bandiera bianca per un problema all'adduttore lasciando il posto ad El Shaarawy, subito protagonista con due buone occasioni. Il Feyenoord nel primo tempo si è affacciato dalle parti di Rui Patricio solo quando Szymanski è riuscito a trovare spazio tra le maglie giallorosse in mezzo al campo, senza impensierirlo. Prima dell'intervallo però la Roma ha avuto la grossa occasione dal dischetto per cambiare il destino del match dopo il fallo di mano di Wieffer in area: chance sprecata da Pellegrini con il pallone calciato sul palo.

Oltre al danno, la beffa perché nel giro dei primi 20 minuti della ripresa la situazione è precipitata. Al 53' Idrissi ha sfondato sulla sinistra trovando Wieffer al limite dell'area, bravo e preciso nel battere Rui Patricio con un destro al volo per l'1-0. Subito dopo la Roma ha dovuto fare i conti con l'infortunio di Abraham costretto a lasciare il campo con una spalla malconcia. Infine al 63' è stato un salvataggio sulla linea di Idrissi con l'aiuto della parte inferiore della traversa a negare ad Ibanez l'incornata del pareggio, sempre rigorosamente su palla inattiva, il vero punto di forza dei ragazzi di Mourinho.

Nel finale con gli esterni alti e qualche calcio piazzato la Roma ha provato a raddrizzare la situazione, sfiorando la rete anche con Wijnaldum in pieno recupero ma senza riuscirci. Tutto rimandato all'Olimpico dove i giallorossi dovranno vincere per forza di cose.

LE PAGELLE

Pellegrini 5 - Gioca più arretrato rispetto alla trequarti, ma il pallone più importante lo sbaglia dal dischetto calciandolo sul palo. Mourinho lo toglie all'intervallo.

Spinazzola 5,5 - Forse stanco, forse poco ispirato ma la sua prestazione è simile a un vorrei ma non posso che ha condizionato la gara della Roma. Spazio per attaccare ne ha, ma nei metri decisivi non trova mai la soluzione giusta.

Zalewski 5,5 - Si rende pericoloso solo coi calci piazzati, ma nell'azione del gol del Feyenoord si è fatto superare con troppa facilità da Idrissi sulla sua fascia.

Wieffer 6,5 - Fa quasi tutto lui, nel bene e nel male. E' il primo centrocampista del Feyenoord ad andare in difficoltà prendendosi l'ammonizione, poi causa il rigore con un fallo di mano da corner. Rischia il rosso in più di una occasione ed è graziato, poi però a inizio ripresa ha il coraggio giusto per tentare il destro al volo e viene premiato con l'1-0.

Kokcu 7 - Gioca come un veterano in mezzo al campo con tantissima qualità. Prova le verticalizzazioni per sorprendere la fase difensiva di Mourinho e non va mai in difficoltà nemmeno sotto pressione, sfiorando anche il gol.

--

IL TABELLINO

FEYENOORD-ROMA 1-0

Feyenoord (4-3-3): Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Kokcu, Wieffer, Szymanski; Jahanbakhsh (26' st Danilo), Gimenez (38' st Lopez), Idrissi (19' st Paixao). A disp.: Marciano, Wellenreuther, Pedersen, Rasmussen, Dilrosun, Taabouni, Kasanwirjo, Bullaude, Milambo. All.: Slot.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola (39' st Celik); Dybala (25' El Shaarawy), Pellegrini (1' st Wijnaldum); Abraham (13' st Belotti). A disp.: Boer, Svilar, Llorente, Camara, Kumbulla, Bove, Volpato, Tahirovic. All.: Mourinho.

Arbitro: Sanchez (Spagna)

Marcatori: 8' st Wieffer

Ammoniti: Wieffer, Szymanski (F)

Espulsi: nessuno

Note: 43' Pellegrini (R) ha calciato un rigore sul palo.

