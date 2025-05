Europa League: a Bilbao si gioca la finale Tottenham-United

L'Europa League si avvicina alla sua conclusione: il Tottenham di Postecoglou, infatti, sfida il Manchester United allenato da Amorim nella finalissima di Bilbao. Un derby che salverà in parte la stagione fin qui disastrosa degli Spurs o dei Red Devils: chi vince non solo si porta a casa un trofeo, ma si garantisce l'accesso alla prossima edizione della Champions League. E sarà la sesta squadra dell'Inghilterra per il 2025/2026.



Può un'intera stagione essere decisa e salvata in 90 (o forse più) minuti? Sì. Per maggiori informazioni, chiedere a Tottenham e Manchester United, che si sfidano nella finalissima di Europa League in programma al San Mamés di Bilbao. Chi vince, infatti, evita un fallimento e si risparmia l'onta di salutare una delle peggiori annate della storia. Basti pensare a come arrivano, guardando solo al rendimento in Premier League, le squadre allenate rispettivamente da Postecoglou e Amorim, che si giocano tutto nell'appuntamento decisivo in terra basca. Peggio di loro, in Premier, hanno fatto soltanto le tre retrocesse, vale a dire Southampton, Ipswich e Leicester. Un disastro che le rispettive cavalcate nella competizione nascondono fino a un certo punto.



Un rendimento che definire deludente è persino generoso: in 37 partite di campionato, il Tottenham ha raccolto soltanto 38 punti, perdendo 21 partite, solo due in meno dell'Ipswich penultimo in classifica. Non ha fatto molto meglio lo United, che ha pure cambiato in corsa esonerando ten Hag per poi chiamare Amorim. Che, a un certo punto, ha capito di poter puntare solo sull'Europa League, non schierando praticamente mai l'undici tipo in Premier. All-in sulla competizione, dunque: una scelta che fin qui ha pagato, ma che inevitabilmente porterà una delle due a fallire miseramente. Il tutto dopo aver eliminato, nel percorso, squadre come AZ Alkmaar, Eintracht e Bodø/Glimt (il Tottenham) e Real Sociedad, Lione e l'Athletic Bilbao (lo United).



Se si guarda ai pronostici stagionali, il bilancio è nettamente in favore del Tottenham, addirittura con la porta inviolata in campionato (3-0 a Old Trafford, 1-0 a Londra) e capace di imporsi 4-3 nei quarti di Carabao Cup. Tre match, però, "inutili": nessuna delle due ha raggiunto un qualsiasi obiettivo in Premier, mentre in Coppa di Lega gli Spurs non sono arrivati fino in fondo. La partita vera, insomma, è quella di Bilbao: chi la perde è in guai seri. E se Amorim ha almeno l'attenuante di essere arrivato a stagione in corso, Postecoglou potrebbe rischiare. L'Inghilterra, intanto, si prepara a uno spettacolare e intenso Derby e, a prescindere dal risultato in terra basca, a portare sei squadre in Champions, ciò che non è riuscito lo scorso anno all'Italia: l'Atalanta, infatti, vinse l'Europa League arrivando però tra le prime cinque.