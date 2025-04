Europa League, Bodo/Glimt-Lazio 2-0: doppietta di Saltnes

LE PAGELLE

Mandas 6,5: in avvio la Lazio fatica a prendere le misure ed è costretto agli straordinari su Hauge e Berg. Nella ripresa non può fare nulla sulla doppietta di Saltnes e nel finale tiene a galla la Lazio con un grande intervento

Dia 5: nel primo tempo il giropalla biancoceleste è lento, dalle sue parti i palloni arrivano col contagocce e fatica a trovare la posizione e il ritmo giusti per attaccare lo spazio e dare sbocchi in verticale. Nell'intervallo lascia il posto a Dele-Bashiru

Zaccagni e Isaksen 5: nel primo tempo il Bodo controlla il possesso e hanno poche occasioni per spingere e far valere le loro qualità. Costretti più a rincorrere che a proporsi e inventare

Saltnes 7,5: ordinato in fase di non possesso e rapido a proporsi nello spazio a rimorchio delle punte. Legge bene il gioco e decide la gara con una grande doppietta. Nel finale Mandas gli nega la tripletta

Berg 7: domina in mediana mostrando personalità, gamba e tecnica. Sempre lucido e al centro del gioco del Bodo/Glimt insieme a Evjen

Hauge 7: attacca la profondità con i tempi giusti, ringhia nell'uno contro uno e complica i piani della difesa biancoceleste con i suoi tagli verso il centro e le sue giocate nello stretto. Strappa, porta palla e va alla conclusione. Impegna Mandas almeno due volte e inventa per i compagni