Europa League, Juventus-Siviglia 1-1: Gatti salva i bianconeri al 97'

JUVENTUS-SIVIGLIA 1-1

Un gol all'ultimo secondo del difensore raddrizza la partita dei bianconeri dopo il vantaggio di En Nesyri

Juventus-Siviglia 1-1 nella gara d'andata della semifinale di Europa League. Allo Stadium, una rete di Gatti al 97' ha raddrizzato una sfida che per i bianconeri di Allegri si era messa male al 26' con la ripartenza di Ocampos capitalizzata da En Nesyri. Nel primo tempo Rakitic ha sfiorato il raddoppio per gli andalusi, mentre nella ripresa la reazione della Juventus ha tardato ad arrivare. Con l'ultimo pallone della partita però, sugli sviluppi di corner, il colpo di testa di Gatti su sponda di Pogba ha portato al pareggio.

LA PARTITA

Più col cuore che con la tecnica, ma alla fine va bene così. All'ultimo respiro la Juventus ha pareggiato 1-1 in casa contro il Siviglia nell'andata della semifinale di Europa League, rimandando ogni discorso nel bollente Sanchez Pizjuan tra una settimana, ma limitando i danni di una partita giocata sotto le aspettative dai ragazzi di Allegri, condizionati anche da una direzione di gara che ha fatto discutere in episodi chiave. Quella di Gatti, come contro lo Sporting Lisbona ai quarti, è una rete arrivata al 97' su un corner battuto in extremis e sul quale il difensore si è fiondato dopo una sponda di Pogba, una delle scintille del centrocampista francese. In Spagna però servirà un altro tipo di partita alla Juventus per superare l'ostacolo e volare a Budapest per la finale.

Nel primo tempo, infatti, dopo un buon inizio cercando di sfruttare gli spazi e l'ampiezza con Di Maria e Kostic, la Juventus ha creato una sola enorme occasione con Vlahovic, ma fallondela clamorosamente a Bounou battuto e sdraiato a terra dopo aver sbagliato l'intervento basso. Un errore madornale pagato subito dai bianconeri che al 26' hanno subito la ripartenza fulminea di Ocampos, già pericoloso in altre due occasioni, e la rete del vantaggio di En Nesyri. Prima dell'intervallo la reazione della Juventus non c'è stata e prima Rakitic e poi ancora En Nesyri hanno sfiorato il colpo del ko, senza trovarlo.

Nella ripresa Allegri si è ripresentato cambiando espressione alla sua Juventus, ma non la maschera, con un 4-3-3 che per buona parte della ripresa non ha messo in difficoltà il palleggio e la fase difensiva del Siviglia. Più Iling jr di Chiesa hanno provato la giocata al limite, ma il cambio di ritmo non è mai arrivato e il finale di gara - tra un calcione e l'altro sui due lati del campo - si è acceso solo quando Badé ha calciato il polpaccio di Rabiot in area. Per l'arbitro Siebert tutto a posto, in sala Var idem, tra le proteste di uno Stadium ribollente che è esploso al 97', sull'ultima palla e quell'ultimo corner battuto dopo i sei minuti di recupero che ha portato all'1-1 di Gatti.

LE PAGELLE

Di Maria 5,5 - Prova ad accendere la luce sulla trequarti, la sua lampadina è meno illuminante del solito. Precipitoso e mai in condizione di fare l'ultimo passaggio, si innervosisce e perde lucidità nelle giocate.

Chiesa 5 - Entra a inizio ripresa per dare la scossa alla partita, ma il suo impatto è pressoché nullo. Un'occasione potenziale dopo pochi minuti e poco più.

Vlahovic 4,5 - Una sola grande, grandissima, colossale occasione e un errore altrettanto grande, grandissimo, colossale. Sullo 0-0 spara alle stelle il pallone col suo mancino a portiere sdraiato in terra. Un errore madornale sempre, ancora più pesante in semifinale di coppa.

Ocampos 7 - Trentaquattro minuti in cui manda in bambola la fase difensiva della Juventus con velocità e tecnica, prima di uscire per infortunio. Crea grandi problemi in prima persona, sprecando due buone occasioni, poi conduce la ripartenza che porta all'assist per il vantaggio di En Nesyri.

En Nesyri 7 - Da solo tiene in apprensione i tre difensori della Juventus con i suoi movimenti su tutto il fronte d'attacco. Suo il gol che sblocca la partita e un paio di occasioni per raddoppiare.

IL TABELLINO

JUVENTUS-SIVIGLIA 1-1

Juventus (3-5-1-1): Szczesny 6,5; Danilo 6, Bonucci 5,5 (16' st Gatti 7), Alex Sandro 5; Cuadrado 6, Miretti 5 (1' st Iling jr 6), Locatelli 5,5, Rabiot 6; Kostic 5,5 (1' st Chiesa 5); Di Maria 5,5 (25' st Pogba 6,5); Vlahovic 4,5 (16' st Milik 5). A disp.: Pinsoglio, Perin, Kean, Rugani, Soulé, Paredes, Fagioli. All.: Allegri 5.

Siviglia (4-2-3-1): Bounou 6,5; Navas 6, Badé 6,5, Gudelj 6,5, Acuna 6,5; Fernando 6,5, Rakitic 6; Ocampos 7 (34' Montiel 6), Oliver Torres 6 (28' st Gomez 6), Gil 6 (36' st Lamela sv); En-Nesyri 7. A disp.: Dmitrovic, Flores, Montiel, Telles, Rekik, Rafa Mir, Lamela, Bueno. All.: Mendilibar.

Arbitro: Siebert (Germania)

Marcatori: 26' En Nesyri (S), 52' st Gatti (J)

Ammoniti: Rabiot, Locatelli, Chiesa (J), Rakitic, Gil, Badé, Lamela (S)

Espulsi: nessuno

