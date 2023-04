ROMA

L'argentino costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 26esimo del primo tempo, l'inglese a metà ripresa

© afp Brutte notizie per la Roma dall'Olanda: Paulo Dybala è stato infatti costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 26esimo del primo tempo contro il Feyenoord, partita d'andata dei quarti di finale di Europa League. L'attaccante argentino, sostituito da El Shaarawy, ha chiesto il cambio per un problema muscolare, probabilmente agli adduttori della coscia destra. Le sue condizioni verranno valutate nella giornata di domani, al rientro dei giallorossi da Rotterdam, ma qualcosa di più si potrà già sapere al termine dell'incontro. Al momento non è possibile formulare ipotesi attendibili sul tipo di infortunio e sui conseguenti tempi di recupero, preoccupa però l'espressione dello stesso Dybala, apparso visibilmente preoccupato una volta accomodatosi in panchina con il ghiaccio sulla gamba dolorante.

In una stagione sicuramente molto positiva, in maglia giallorossa Dybala ha già avuto tre problemi muscolari, il più serio al retto femorale della coscia sinistra accusato a ottobre: infortunio che lo tenne fuori fino all'ultima partita prima della pausa per i Mondiali, dopo di che si aggregò alla nazionale argentina, diventando campione del mondo a Doha. In tutto l'ex Juve ha saltato 11 partite: va da sé che Mourinho e tutti i tifosi giallorossi si augurano ora che il nuovo problema non si riveli grave.

Come non bastasse, all'infortunio di Dybala si è poi aggiunto quello di Abraham, uscito al 58imo per un forte dolore alla spalla destra dopo un contatto con un avversario. Anche le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.