Europa League, ecco gli ottavi: Roma col Brighton, l'Atalanta ritrova lo Sporting, per il Milan c'è lo Slavia

EUROPA LEAGUE

Urna dolce amara a Nyon per le italiane: evitati Liverpool e Leverkusen, ma i giallorossi se la vedranno con De Zerbi

© Getty Images A Nyon sono andati in scena i sorteggi degli ottavi di Europa League in cui le otto vincitrici dei gironi sono state accoppiate alle otto vincitrici dei playoff. Per quanto riguarda le italiane, urna dolce-amara. L'Atalanta ritrova lo Sporting già affrontato nella prima fase, la Roma pesca il Brighton di Roberto De Zerbi mentre il Milan dovrà invece vedersela con lo Slavia Praga. Le gare di andata degli ottavi si svolgeranno il 7 marzo (l'Atalanta anticipa il 5), quelle di ritorno invece il 14 marzo. Rossoneri e giallorossi giocheranno il secondo round in trasferta, la Dea invece in casa.

Vedi anche conference league Conference League, il sorteggio degli ottavi della Fiorentina

Sorteggi alla mano, dunque, agli ottavi le italiane hanno evitato gli spauracchi Liverpool e Leverkusen, finiti rispettivamente con Sparta Praga e Qarabag, ma la Roma non è riuscita a schivare il Brighton di De Zerbi, squadra decisamente ostica da affrontare sia per la qualità del gioco proposto, sia per la grande conoscenza del calcio italiano dell'ex tecnico del Sassuolo.

Non semplice nemmeno l'avversario dell'Atalanta, che poteva sicuramente pescare meglio essendo testa di serie. Dopo averlo già affrontato ai gironi (vittoria per 2-1 a Lisbona e 1-1 a Bergamo), la Dea dovrà fare nuovamente i conti infatti con lo Sporting per puntare i quarti.

Delle tre italiane agli ottavi sicuramente è infine il Milan ad aver avuto un sorteggio più morbido con lo Slavia Praga. Soprattutto perché i rossoneri hanno rischiato seriamente di pescare il Leverkusen all'ultimo.

I SORTEGGI DEGLI OTTAVI DI EUROPA LEAGUE

Sparta Praga-Liverpool

Marsiglia-Villarreal

ROMA-Brighton

Benfica-Rangers

Friburgo-West Ham

Sporting-ATALANTA

MILAN-Slavia Praga

Qarabag-Bayer Leverkusen