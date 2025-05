Europa League, Postecoglou: "Comunque vada non sono un clown"

Più pacato il collega Ruben Amorim che a stagione in corso ha lasciato lo Sporting Lisbona per risollevare lo United, impresa riuscita solo in Europa mentre in Premier il cammino è fallimentare. A un certo punto l'allenatore portoghese è stato interrogato su una questione, ossia se lui e la squadra stiano giocando per qualcosa di più grande di loro stessi, dati i tagli nello United. "Non credo sia il caso. Stiamo facendo ciò che dobbiamo fare, ma, per esempio, vengo da un club in cui, per sopravvivere e mantenere i giocatori, bisogna qualificarsi alla Champions League. Qui non è così - le sue parole - Il nostro club può generare entrate anche senza la Champions. È un club enorme, con tifosi in tutto il mondo, è un grande marchio. Dobbiamo solo restare concentrati e fare le cose nel modo giusto. Non la vedo in quel modo. Io gioco sempre per qualcosa di più grande di me stesso, alleno per i miei giocatori, per lo staff e soprattutto per i tifosi".