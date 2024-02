Conference League, la Fiorentina pesca il Maccabi Haifa agli ottavi  

© Getty Images

Sarà il Maccabi Haifa l'avversario della Fiorentina agli ottavi della Conference League. I viola, finalisti dell'ultima edizione, sfideranno il club israeliano: andata in trasferta 7 marzo, ritorno al Franchi sette giorni più tardi (14 marzo). A causa della guerra in corso, il Maccabi giocherà lontano dal terreno di casa il primo confronto: la sfida si disputerà sul campo neutro di Budapest (Bozsik Arena). Per quanto riguarda le altre partite sorteggiate, occhi puntati su Ajax-Aston Villa, match dal sapore storico.