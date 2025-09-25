Europa League: Giroud fa esultare il Lille all’esordio. Ok anche Porto, Lione e Stoccarda

L’ex Milan timbra il 2-1 che abbatte il Brann: nel prossimo turno sarà sfida alla Roma. Ko per Young Boys e Rangers
© Getty Images
Parte con il piede giusto la League Phase di Europa League per il Lille di Olivier Giroud, prossimo avversario della Roma. I francesi superano infatti 2-1 il Brann, con il gol partita messo a segno proprio dall’ex Milan: un poderoso colpo di testa all’80’. Il Porto fa suo 1-0 il big match col Salisburgo, stesso risultato del Lione a Utrecht e del Genk in casa dei Rangers. Festeggiano Stoccarda, Steaua Bucarest e Panathinaikos. Pari in Ferencvaros-Viktoria Plzen.
I TABELLINI
Lille-Brann 2-1
Marcatori: 54’ Igamane (L); 60’ Magnusson (B); 80’ Giroud (L)
Go Ahead Eagles-Steaua Bucarest 0-1
Marcatore: 13’ Miculescu
Ferencvaros-Viktoria Plzen 1-1
Marcatori: 16’ Durosinmi (V); 94’ Pesic (F)
Note: 47’ rosso a Makreckis (F)
Rangers-Genk 0-1
Marcatore: 55’ Oh Hyeon-Gyu
Note: 41’ rosso a Diomande (R); 45’+7’ rigore sbagliato da Oh Hyeon-Gyu (G); 69’ gol annullato a Oh Hyeon-Gyu (G)
Salisburgo-Porto 0-1
Marcatore: 94’ William Gomes
Note: 58’ gol annullato a Ratkov (S)
Stoccarda-Celta Vigo 2-1
Marcatori: 51' Bouanani (S); 68' El Khannouss (S); 86’ Iglesias (C)
Utrecht-Lione 0-1
Marcatore: 74’ Tessmann
Young Boys-Panathinaikos 1-4
Marcatori: 10’ Swiderski (P); 14’, 19’ e 68’ Zaroury (P); 25’ Janko (Y)
Commenti (0)