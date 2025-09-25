Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Europa League
ASTON VILLA-BOLOGNA 1-0

Europa League, Aston Villa-Bologna 1-0: decide tutto McGinn

A Birmingham contro gli uomini di Emery a Italiano non basta un super Skorupski (parato anche un rgore a Watkins)

di Stefano Ronchi
25 Set 2025 - 23:08
1 di 22
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Il cammino europeo del Bologna inizia con una sconfitta. Nel primo turno della fase campionato di Europa League la squadra di Italiano perde 1-0 contro l'Aston Villa e resta a zero punti in classifica. Dopo un avvio in sordina, nel primo tempo a Birmingham gli inglesi giocano a ritmi alti, sbloccano la gara con un sinistro preciso di McGinn (13') e sbattono contro le parate di Skorupski. Nella ripresa il portiere rossoblù tiene ancora in partita il Bologna parando un rigore a Watkins (68'), poi la reazione della banda di Italiano si infrange contro una traversa di Castro e un grande intervento di Bizot nel recupero.

LA PARTITA
Ancora a secco di vittorie in questo avvio di stagione, Emery schiera Rogers e non Watkins al centro dell'attacco con Malen, Guessand e Buendia a supporto. A caccia di continuità e di "vendetta" dopo la sconfitta dell'anno scorso in Champions, Italiano invece davanti preferisce Castro a Dallinga e piazza Bernardeschi, Odgaard e Cambiaghi tra le linee. Subito alto e aggressivo, il Bologna approccia con coraggio l'avvio del match e prova a manovrare in ampiezza. Corto e compatto, l'Aston Villa invece tiene alti i terzini, fa girara palla rapidamente e non dà riferimenti ai marcatori sulla trequarti. Atteggiamento che alza il baricentro degli uomini di Emery e mette sotto pressione i rossoblù. Skorupski, Bernardeschi e Lucumì respingono l'assalto inglese, poi al quarto tentativo i Villans vanno a segno con una rasoiata di McGinn dal limite dopo uno schema su calcio d'angolo. Sinistro che concretizza il forcing dell'Aston Villa e intimidisce i rossoblù. Aggressiva sui portatori avversari e rapida a costruire in verticale, la squadra di Emery domina i duelli invididuali, si appoggia agli attaccanti in manovra e spinge sulla corsia sinistra. Da una parte Skorupski tiene in partita il Bologna con tre interventi super e un destro a giro di Buendia non centra la porta. Dall'altra invece un tentativo di Ferguson termina alto, Bizot blocca un sinistro centrale di Bernardeschi, Cambiaghi spedisce un destro in curva e Castro non riesce a farsi valere di testa. 

La ripresa inizia senza cambi e col Bologna che prova ad alzare il baricentro e a reagire. Bizot blocca una conclusione di Bernardeschi, poi Castro spreca una grande occasione su assist di Cambiaghi. Più aggressiva nei duelli e precisa negli appoggi, la squadra di Italiano aumenta i giri a sinistra, attacca con tanti uomini e tiene aperto il match. A caccia di fisicità e guizzi in ripartenza, Emery fa entrare Watkins e Sancho al posto di Malen e Buendia. E poco dopo, complice un'incertezza di Zortea, i Villans sprecano una grande occasione per raddoppiare i conti dal dischetto con Watkins che si fa ipnotizzare da Skorupski. Parata che tiene ancora a galla i rossoblù e riaccende il match. Per dare la scossa, Italiano sostituisce Zortea, Bernardeschi e Cambiaghi con Holm, Orsolini e Rowe. E il Bologna si rende subito pericoloso con un'incornata di Castro che si stampa sulla traversa. Col pari nel mirino, i rossoblù aumentano la pressione e spingono. E il match si trasforma in un continuo botta e risposta. Sancho spara alto di destro, poi Orsolini non trova il guizzo giusto in area, Vitik e Skorupski fermano ancora Watkins e nel recupero Bizot vola su un'incornata ravvicinata e salva l'Aston Villa. 

LE PAGELLE
McGinn 7: quantità e sostanza in mediana. Insieme a Kamara tira la linea davanti alla difesa, gestisce con ordine e idee il traffico e va a rimorchio sulle seconde palle. Sblocca la gara con una rasoiata precisa dal limite, poi nella ripresa battaglia a centrocampo
Kamara 7: fisicità impressionante nei duelli, grande lucidità nelle scelte e precisione in impostazione. Sempre al posto giusto nel momento giusto, domina in mezzo al campo
Malen 7: rapido, reattivo nello stretto e sempre pronto a spingere e ad andare alla conclusione. Dà sempre un riferimento alla squadra in verticale e finché resta in campo non si fa mai anticipare
Skorupski 7,5: nel primo tempo almeno quattro interventi decisivi e nessuna responsabilità sul gol di McGinn, nella ripresa para il rigore a Watkins e tiene il Bologna in partita fino all'ultimo anche con altri interventi
Bernardeschi 5: va al trotto e gioca in punta di piedi in una gara tutta ritmo, contrasti e accelerazioni. Poche giocate degne di nota, se non un salvataggio a centro area in avvio e un paio di sinistri senza grandi velleità
Odgaard 5: troppo lento e indeciso con la palla tra i piedi. Dovrebbe illuminare sulla trequarti, ma non prende mai l'iniziativa, tocca pochi palloni e si vede pochissimo. Un po' arrugginito
Castro 5,5: battaglia al centro dell'attacco con Pau Torres, ma non sfonda. Sbaglia un paio di occasioni importanti palla a terra, poi centra la traversa di testa da buona posizione su un gran cross di Orsolini

IL TABELLINO
ASTON VILLA-BOLOGNA 1-0
Aston Villa (4-2-3-1): Bizot 6,5; Cash 6, Konda 6, Pau Torres 7, Maatsen 6,5 (24' st Digne 6); McGinn 7, Kamara 7; Guessand 6,5, Buendia 6 (12' st Sancho 5,5), Rogers 6; Malen 7 (12' st Watkins 5,5).
A disp.: Proctor, Oakley, Lindelof, Mings, Elliott, Andrés Garcia, Bogarde, Burrowes. All.: Emery 6,5
Bologna (4-2-3-1): Skorupski 7,5; Zortea 5,5 (25' st Holm 6), Vitik 6, Lucumì 5,5, Lykogiannis 6; Ferguson 5,5, Freuler 5,5; Bernardeschi 5 (25' st Orsolini 6,5), Odgaard 5 (38' st Fabbian sv), Cambiaghi 6 (25' st Rowe 5,5); Castro 5,5 (38' st Dallinga sv).
A disp.: Ravaglia, Pessina, Moro, Miranda. All.: Italiano 5,5
Arbitro: Gil Manzano (Spa)
Marcatori: 13' McGinn (A)
Ammoniti: Cash, McGinn (A): Lucumì, Vitik (B)
Espulsi: -
Note: al 68' Skorupski (B) para un rigore a Watkins (A)

europa league
aston villa
bologna

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:59
Casadei e Ismajli: "Europa? Vogliamo andare sempre più sù"

Casadei e Ismajli: "Europa? Vogliamo andare sempre più su"

03:43
La moviola di Torino-Pisa: la super lente sull'espulsione di Cuadrado

La moviola di Torino-Pisa: la super lente sull'espulsione di Cuadrado

02:40
Paleari: "Parata decisiva su Tramoni? Vi racconto"

Paleari: "Parata decisiva su Tramoni? Vi racconto"

02:20
DICH SPALLETTI DA AREZZO DICH

Spalletti: “Progetti per il futuro? Ho ancora in testa l’Italia, per ora no"

00:57
Torino-Pisa, in campo il figlio di Buffon: promosso o bocciato?

Torino-Pisa, in campo il figlio di Buffon: promosso o bocciato?

05:38
Baroni: "Ho visto frenesia, ci sarà da lavorare"

Baroni: "Ho visto frenesia, ci sarà da lavorare"

03:59
Torino-Pisa 1-0: gli highlights

Torino-Pisa 1-0: gli highlights

03:55
Gilardino: "Dobbiamo trasformare i complimenti in punti"

Gilardino: "Dobbiamo trasformare i complimenti in punti"

02:47
Baroni: "Ho visto frenesia, ci sarà da lavorare"

Angori: "Belli e bravi, ma servono i gol"

09:26
Vieira: "Fiducia, Fredrup leader e Colombo arriva, tranquilli"

Vieira: "Fiducia, Fredrup leader e Colombo arriva, tranquilli"

07:31
Pagliuca: "Una sconfitta…positiva!"

Pagliuca: "Una sconfitta…positiva!"

01:09
Mauro: "Chi vince la Coppa Italia? Occhio al Como"

Mauro: "Chi vince la Coppa Italia? Occhio al Como"

06:05
Marcandalli: "Il gol è un sogno"

Marcandalli: "Il gol è un sogno"

01:47:39
Torino-Pisa: partita integrale

Torino-Pisa: partita integrale

02:55
Saporiti: "Ma che emozione è?"

Saporiti: "Ma che emozione è?"

01:59
Casadei e Ismajli: "Europa? Vogliamo andare sempre più sù"

Casadei e Ismajli: "Europa? Vogliamo andare sempre più su"

I più visti di Europa League

Ndicka e Mancini conquistano Nizza: buona la prima in Europa per la Roma del Gasp

Ndicka e Mancini bomber per una notte. Pellegrini dà la svolta. Rimandato Dovbyk

Il Nottingham spaventa il Betis, vince la Dinamo Zagabria

Gasperini: "Prestazione di alto livello, ma dobbiamo crescere in ogni reparto"

La Roma inizia la rincorsa all'Europa League: stasera il debutto in casa del Nizza

Haise: "Non vediamo l'ora di affrontare la Roma, seguo Gasperini da tempo"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:45
Bologna, Skorupski: "Partita che ci fa crescere"
23:44
Bologna, Ferguson: "Vogliamo arrivare fino in fondo"
23:33
Cremonese: recuperato Payerk, out Vardy, Collocolo e Moumbagna
23:28
Neymar protagonista della collaborazione tra eFootball e Yu-Gi-Oh! Card Game
23:27
Bologna, Orsolini: "Se giochiamo così, avversari tutti alla portata"