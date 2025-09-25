Europa League, Aston Villa-Bologna 1-0: decide tutto McGinn

La ripresa inizia senza cambi e col Bologna che prova ad alzare il baricentro e a reagire. Bizot blocca una conclusione di Bernardeschi, poi Castro spreca una grande occasione su assist di Cambiaghi. Più aggressiva nei duelli e precisa negli appoggi, la squadra di Italiano aumenta i giri a sinistra, attacca con tanti uomini e tiene aperto il match. A caccia di fisicità e guizzi in ripartenza, Emery fa entrare Watkins e Sancho al posto di Malen e Buendia. E poco dopo, complice un'incertezza di Zortea, i Villans sprecano una grande occasione per raddoppiare i conti dal dischetto con Watkins che si fa ipnotizzare da Skorupski. Parata che tiene ancora a galla i rossoblù e riaccende il match. Per dare la scossa, Italiano sostituisce Zortea, Bernardeschi e Cambiaghi con Holm, Orsolini e Rowe. E il Bologna si rende subito pericoloso con un'incornata di Castro che si stampa sulla traversa. Col pari nel mirino, i rossoblù aumentano la pressione e spingono. E il match si trasforma in un continuo botta e risposta. Sancho spara alto di destro, poi Orsolini non trova il guizzo giusto in area, Vitik e Skorupski fermano ancora Watkins e nel recupero Bizot vola su un'incornata ravvicinata e salva l'Aston Villa.