Sassuolo, Grosso: "Potevamo fare il colpo grosso"

"Il Bologna è una squadra che ti attacca alto e gioca a viso aperto e se sei bravo e coraggioso a metterci qualità hai possibilità di fare male. Peccato per la mancanza di lucidità e convinzione. Peccato perchè abbiamo avuto le azioni per fare male e il colpo grosso. Siamo una squadra che deve stare con i piedi per terra e quando siamo così siamo fastidiosi, se non siamo coraggiosi e siamo superficiali concediamo il fianco. Dobbiamo aumentare a livello di continuità che oggi abbiamo mostrato". Così il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, dopo il pari del Dall'Ara.