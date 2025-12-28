Italiano: "Il Bologna sta perdendo il passo in campionato"

E' un punto che non soddisfa nessuno, quello ottenuto da Bologna e Sassuolo. "Abbiamo perso un po' il passo in campionato", ammette il tecnico rossoblù Vincenzo Italiano. Il suo Bologna non vince in serie A dalla trasferta di Udine del 21 novembre: "In Europa League stiamo facendo bene, in Coppa Italia ci siamo, siamo arrivati in finale di Supercoppa, ma giocando ogni tre giorni ci sta mancando qualità nell'ultimo passaggio, brillantezza e cinismo davanti. Succede giocando con questa frequenza e poi oggi ci mancavano pezzi importanti come Skorupski, Bernardeschi, Cambiaghi, Freuler ed Heggem. Ma la squadra è viva, si è sbloccato Fabbian, abbiamo giocato e costruito e concesso il corner del pari evitabile nel momento migliore. Ma dobbiamo ammettere che il Sassuolo oggi poteva anche castigarci".