Inter, Lautaro: "Era uno scontro diretto, sono contento perché abbiamo fatto un'ottima partita"

Lautaro Martinez, protagonista assoluto del successo sull'Atalanta con il gol decisivo su assist di Pio Esposito, si gode il primo posto in classifica della sua Inter e spiega: "Era uno scontro diretto, l'Atalanta è una squadra forte, è una squadra da rispettare, da affrontare con quello che abbiamo preparato. Sono contento, abbiamo fatto un'ottima partita, stiamo facendo bene. E' un regalo per i nostri tifosi e le nostre famiglie. Esposito? Ho parlato spesso di lui, è un ragazzo che lavora e ha voglia, ha voglia di imparare e fare bene. Questo fa parte della crescita, farlo stare tranquillo, lui deve poter sbagliare come abbiamo sbagliato noi da giovani. E' giovane, italiano, dovete lasciarlo stare perché darà grandi soddisfazioni a noi e alla Nazionale italiana. Fisicamente sto bene, ho finito la scorsa stagione malissimo con il flessore, mi sono fatto malissimo l'anno scorso, poi ho giocato lo stesso il Mondiale per club. Ma come ho detto, i ragazzi che sono dietro di noi spingono tanto, devi alzare il livello e quindi devi essere sempre all'altezza"