Calcio
Europa League
VERSO ROMA-Midtjylland

Europa League, Gasperini: "Dybala e Bailey saranno a disposizione? Conta stiano bene"

Il tecnico dei giallorossi: "Oggi si alleneranno: se tutto andrà bene, ci saranno"

di Redazione
26 Nov 2025 - 15:04

"Se Dybala e Bailey saranno a disposizione? L'importante è che siano guariti e che abbiano superato l'infortunio. Ieri hanno fatto il primo allenamento con la squadra e oggi sarà il secondo. Se tutto va bene, saranno a disposizione della squadra. I minutaggi sono relativi: conta che stiano bene e che abbiano superato l'infortunio". Così Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Midtjylland.

Da due quasi certi recuperi a due assenze sicure, in campionato, per via della Coppa D'Africa: "Da quando mancheranno Ndicka ed El Aynaoui? Dovrebbero partire una settimana prima dell'inizio della Coppa d'Africa, probabilmente già con il Como non saranno a disposizione. Dobbiamo vedere per il giovedì, dato che abbiamo l'Europa League. Mi dispiace perdere giocatori così importanti in questo momento, ma useremo le nostre numerose risorse per sopperire all'assenza. Marocco e Costa d'Avorio sono destinate ad andare avanti nella competizione, non le gufiamo ma penso che mancheranno per parecchio tempo". 

Poi sulla partita: "Per noi è importante, perché perdendo le due gare in casa ci siamo complicati la qualificazione. Dobbiamo rimediare e non si possono aspettare le prossime partite". "La gara di domani ci permette di non pensare al Napoli e va presa con le molle - ha aggiunto -. Siamo concentrati sull'Europa League".

Ma la rosa è sufficiente per competere in campionato e coppa? "Numericamente possiamo far fronte a 2-3 competizioni. Non vogliamo lasciare niente e andare avanti il più possibile, è il modo migliore per crescere. L'unica cosa che può limitarci sono gli infortuni".

Infine un'analisi sul Midtjylland: "Sono una bella squadra e con tanti giovani interessanti, il loro primo posto è meritato. La Danimarca, così come Norvegia e gli altri paesi scandinavi sono cresciuti. Hanno fisicità da sempre e ora ci hanno aggiunto qualità e tecnica. Si sono evoluti bene. Si vede anche con le nazionali. Anche con gli altri paesi europei non c'è più quella disparità di un tempo, non solo con l'Italia".

midtjylland
roma
gasperini
europa league

