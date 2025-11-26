Europa League, Gasperini: "Dybala e Bailey saranno a disposizione? Conta stiano bene"

"Se Dybala e Bailey saranno a disposizione? L'importante è che siano guariti e che abbiano superato l'infortunio. Ieri hanno fatto il primo allenamento con la squadra e oggi sarà il secondo. Se tutto va bene, saranno a disposizione della squadra. I minutaggi sono relativi: conta che stiano bene e che abbiano superato l'infortunio". Così Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Midtjylland.