Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Supercoppa femminile, Juventus-Roma l'11 gennaio a Pescara

26 Nov 2025 - 13:03

Sarà lo stadio 'Adriatico-Giovanni Cornacchia' di Pescara a ospitare, domenica 11 gennaio alle 15 la 29esima edizione della Supercoppa Women, che per la prima volta sarà assegnata in Abruzzo. A contendersi il trofeo saranno la Juventus, campione d'Italia e detentrice della Coppa Italia, e la Roma, sconfitta nel maggio scorso nella finale di Coppa Italia disputata a Como. Sarà la seconda finale della stagione tra Juventus e Roma, dopo quella della Serie A Women's Cup vinta a settembre dalle bianconere a Castellammare di Stabia. La Roma, detentrice del titolo dopo il 3-1 dello scorso gennaio alla Fiorentina a La Spezia, giocherà la Supercoppa (vinta anche nel novembre 2022, proprio sulla Juventus, a Parma) per il sesto anno di fila. La Juventus, invece, tornerà protagonista dopo il trionfo del gennaio 2024 a Cremona sulla Roma, il quarto nella storia del club bianconero dopo i tre consecutivi tra l'ottobre 2019 e il gennaio 2022. 

Ultimi video

01:21
DICH RRHAMANI POST NAPOLI-QARABAG 25/11 DICH

Rrhamani: "Potevamo segnare di più, ma siamo contenti"

00:44
DICH CRISTANTE PRE MIDTIYLLAND DICH

Cristante: "Vogliamo vincere l'Europa League"

01:33
DICH GASPERINI PRE EUROPA LEAGUE 26/11 DICH

Gasperini: "Midtjylland squadra di qualità"

02:05
Le parate più belle

Le parate più belle

01:35
Un Como formato Europa

Un Como formato Europa

01:47
Verso Eintracht-Atalanta

Verso Eintracht-Atalanta

01:52
La voglia di Lautaro

La voglia di Lautaro

02:14
Stasera Atletico-Inter

Stasera Atletico-Inter

02:05
Conte e la ripartenza

Conte e la ripartenza

01:59
Spalletti si accontenta

Spalletti si accontenta

01:27
Allarme furti in casa

Furti in casa dei giocatori: è allarme

01:04
Inzaghi stile Champions

L'Inzaghi d'Arabia continua a volare

01:35
Wesley insegue Cafu

Wesley, un Pendolino 2.0

01:32
Rabiot l'indispensabile

Rabiot sempre più indispensabile

00:59
MCH JUVENTUS NEVE A BODO MCH

L'aereo della Juve fermo nel gelo di Bodo

01:21
DICH RRHAMANI POST NAPOLI-QARABAG 25/11 DICH

Rrhamani: "Potevamo segnare di più, ma siamo contenti"

I più visti di Calcio

Torino-Como 1-5: gli highlights

Torino-Como 1-5: gli highlights

CLIP RULLO METEO.IT SU GELO E NEVE PER BODO-JUVENTUS 24/11 SRV

Bodo-Juve, allarme meteo: ecco le previsioni

MCH SHIOGAI GOL DA CENTROCAMPO 23/11 MCH

Spettacolo dall'Olanda: Shiogai segna da centrocampo"

Un pazzo campionato

Il campionato più pazzo degli ultimi anni

Allegri: "Ambizione massima"

Allegri: "Ambizione massima"

DICH CONTE SU AVVERSARIO E MARADONA PRE QARABAG 24/11 SRV

Conte: "Qarabag rivelazione della Champions: vinciamo per Maradona"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:05
Bologna, i convocati di Italiano per la sfida con il Salisburgo
14:01
Conference, Fiorentina: Dodo e Gosens assenti contro l'AEK Atene
14:00
Incubo Neymar: menisco rotto e stagione finita. Ora anche il Mondiale è a rischio
13:29
Bufera in Norvegia, la Juve è ripartita in ritardo da Bodo
13:03
Supercoppa femminile, Juventus-Roma l'11 gennaio a Pescara