Conference, Fiorentina: Dodo e Gosens assenti contro l'AEK Atene

La Fiorentina dovrà fare a meno di Dodo e Gosens per la partita di domani di Conference League al Franchi contro l'Aek Atene. Gli esami effettuati lunedì sera dal brasiliano, uscito anzitempo nella gara contro la Juventus di sabato scorso, hanno esclusi lesioni ma è alle prese con una sofferenza legata a un infortunio muscolare subito qualche anno fa: l'obiettivo dello staff medico è aggregare il giocatore ai compagni fra qualche giorno. Lo stesso vale per l'esterno tedesco ai box dai primi di novembre per una lesione al retto femorale: terminato il percorso riabilitativo Gosens dovrebbe rientrare fra qualche giorno in gruppo. Ottimismo pur cauto per la disponibilità per domani sera di Piccoli alle prese con un trauma distorsivo alla caviglia rimediato sabato: gli accertamenti per fortuna dell'attaccante non hanno evidenziato lesioni.