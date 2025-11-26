Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Conference, Fiorentina: Dodo e Gosens assenti contro l'AEK Atene

26 Nov 2025 - 14:01

La Fiorentina dovrà fare a meno di Dodo e Gosens per la partita di domani di Conference League al Franchi contro l'Aek Atene. Gli esami effettuati lunedì sera dal brasiliano, uscito anzitempo nella gara contro la Juventus di sabato scorso, hanno esclusi lesioni ma è alle prese con una sofferenza legata a un infortunio muscolare subito qualche anno fa: l'obiettivo dello staff medico è aggregare il giocatore ai compagni fra qualche giorno. Lo stesso vale per l'esterno tedesco ai box dai primi di novembre per una lesione al retto femorale: terminato il percorso riabilitativo Gosens dovrebbe rientrare fra qualche giorno in gruppo. Ottimismo pur cauto per la disponibilità per domani sera di Piccoli alle prese con un trauma distorsivo alla caviglia rimediato sabato: gli accertamenti per fortuna dell'attaccante non hanno evidenziato lesioni. 

Ultimi video

01:21
DICH RRHAMANI POST NAPOLI-QARABAG 25/11 DICH

Rrhamani: "Potevamo segnare di più, ma siamo contenti"

00:44
DICH CRISTANTE PRE MIDTIYLLAND DICH

Cristante: "Vogliamo vincere l'Europa League"

01:33
DICH GASPERINI PRE EUROPA LEAGUE 26/11 DICH

Gasperini: "Midtjylland squadra di qualità"

02:05
Le parate più belle

Le parate più belle

01:35
Un Como formato Europa

Un Como formato Europa

01:47
Verso Eintracht-Atalanta

Verso Eintracht-Atalanta

01:52
La voglia di Lautaro

La voglia di Lautaro

02:14
Stasera Atletico-Inter

Stasera Atletico-Inter

02:05
Conte e la ripartenza

Conte e la ripartenza

01:59
Spalletti si accontenta

Spalletti si accontenta

01:27
Allarme furti in casa

Furti in casa dei giocatori: è allarme

01:04
Inzaghi stile Champions

L'Inzaghi d'Arabia continua a volare

01:35
Wesley insegue Cafu

Wesley, un Pendolino 2.0

01:32
Rabiot l'indispensabile

Rabiot sempre più indispensabile

00:59
MCH JUVENTUS NEVE A BODO MCH

L'aereo della Juve fermo nel gelo di Bodo

01:21
DICH RRHAMANI POST NAPOLI-QARABAG 25/11 DICH

Rrhamani: "Potevamo segnare di più, ma siamo contenti"

I più visti di Calcio

Torino-Como 1-5: gli highlights

Torino-Como 1-5: gli highlights

CLIP RULLO METEO.IT SU GELO E NEVE PER BODO-JUVENTUS 24/11 SRV

Bodo-Juve, allarme meteo: ecco le previsioni

MCH SHIOGAI GOL DA CENTROCAMPO 23/11 MCH

Spettacolo dall'Olanda: Shiogai segna da centrocampo"

Un pazzo campionato

Il campionato più pazzo degli ultimi anni

Allegri: "Ambizione massima"

Allegri: "Ambizione massima"

DICH CONTE SU AVVERSARIO E MARADONA PRE QARABAG 24/11 SRV

Conte: "Qarabag rivelazione della Champions: vinciamo per Maradona"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:05
Bologna, i convocati di Italiano per la sfida con il Salisburgo
14:01
Conference, Fiorentina: Dodo e Gosens assenti contro l'AEK Atene
14:00
Incubo Neymar: menisco rotto e stagione finita. Ora anche il Mondiale è a rischio
13:29
Bufera in Norvegia, la Juve è ripartita in ritardo da Bodo
13:03
Supercoppa femminile, Juventus-Roma l'11 gennaio a Pescara