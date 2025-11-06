Europa League, Bologna-Brann 0-0: rossoblù in 10 per 70'

LE PAGELLE

Lykogiannis 5,5: nell'azione dell'espulsione ha la palla, è vero, ma tocca anche con la suola la tibia di Kornvig e il severo Schlager non perdona

Castro 6,5: allunga la squadra attaccando continuamente la profondità e dando spesso una soluzione in verticale ai compagni. Generoso e combattivo nei duelli ravvicinati, ma poco cercato e pericoloso in area

Holm 6,5: nonostante l'inferiorità, spinge e si inserisce a ripetizione. E' lui che suona la carica rossoblù

Lucumì 7: preciso e lucido in marcatura in ogni zona del campo. Sempre la scelta giusta in ogni circostanza fino alla fine. Insuperabile nonostante l'inferiorità

Dyngeland 7: attento, reattivo e prezioso in impostazione. In costruzione lavora da play basso e fa valere la tecnica con entrambi i piedi saltando spesso il centrocampo del Bologna con lanci lunghi e precisi. Nel finale salva il risultato con due grandissime parate

Haaland 6: parte a sinistra, ma stringe spesso per puntare la porta. Molto aggresivo insieme a Mathisen e Finne nel primo pressing e nell'attacco della profondità sui lanci lunghi di Dyngeland

De Roeve 6,5: parte col freno a mano tirato, poi prende le misure a Cambiaghi e regge l'urto senza concedere spazio all'esterno rossoblù e continuando a contrastarlo in ogni situazione di gioco finché resta in campo