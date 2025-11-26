Incubo Neymar: menisco rotto e stagione finita. Ora anche il Mondiale è a rischio

Un calvario senza fine. Neymar si è fermato di nuovo: il brasiliano nell'ultima partita con il Santos ha subito la lesione del menisco del ginocchio sinistro. L'ennesimo brutto infortunio della carriera di O'Ney che a causa di questo stop non potrà aiutare i suoi nelle ultime partite a lottare per la salvezza. Un vera e propria maledizione quella che perseguita l'ex Psg e Barcellona: dal 2013/14 Neymar ha patito 45 diversi infortuni che l'hanno costretto a stare ai box per 1429 giorni e a saltare 265 partite. Ora anche il treno Mondiale è a rischio: il Brasile di Ancelotti ora potrebbe fare a meno di lui.