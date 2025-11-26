Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Prognosi sciolta per il cappellano del Torino: 180 giorni per guarire

26 Nov 2025 - 12:06

È stata sciolta la prognosi per don Riccardo Robella, cappellano del Toro, ricoverato in gravi condizioni al Cto di Torino dalla notte tra il 6 e il 7 novembre, in seguito a un incidente stradale. I medici lo giudicano guaribile in 180 giorni e al momento resta in ospedale. Era arrivato al Cto in elisoccorso, dopo uno scontro sull'autostrada A6, a pochi chilometri dal casello di Carmagnola, nel Torinese, dove l'auto he guidava era stata tamponata, mentre rientrava da un incontro con il Toro Club Mondovì. Don Robella era in condizioni serie, in prognosi riservata: intubato, con un trauma cranico, un trauma toracico e un trauma vertebrale, per il quale era stato subito operato per la stabilizzazione.

Ultimi video

01:43
Maignan superstar

Milan, Maignan superstar

00:59
MCH JUVENTUS NEVE A BODO MCH

L'aereo della Juve fermo nel gelo di Bodo

01:21
DICH RRHAMANI POST NAPOLI-QARABAG 25/11 DICH

Rrhamani: "Potevamo segnare di più, ma siamo contenti"

02:55
DICH CONTE POST NAPOLI-QARABAG 25/11 DICH

Conte: "Squadra determinata concentrata, questo è un orgoglio"

02:18
DICH SPALLETTI POST BODOE-JUVE 25/11 DICH

Spalletti: "Giocato male nel primo tempo? No! Avete visto chi ha vinto qui come ha vinto?"

01:04
DICH CHIVU VIGILIA ATLETICO 25/11 DICH

Chivu: "Dopo una sconfitta, puoi prenderti la rivincita. È il bello del calcio"

01:13
DICH LAUTARO VIGILIA ATLETICO 25/11 DICH

Lautaro: "Nel derby meritavamo di più ma abbiamo voltato pagina"

00:49
DICH PALLADINO VIGILIA EINTRACHT 25/11 DICH

Palladino: "Voglio rivedere l'Atalanta del secondo tempo di Napoli"

00:31
DICH SCAMACCA VIGILIA EINTRACHT 25/11 DICH

Scamacca: "A Napoli ho fatto gol io, siamo stati uniti ed è fondamentale"

00:57
Under 17, sogno finito

Under 17, sogno finito

01:15
Romagnoli pensa in grande

Romagnoli: "Lazio da Champions"

01:30
5 anni fa l'addio a Diego

Cinque anni fa l'addio a Diego

01:18
Dea, un solo sorriso

Atalanta, un solo sorriso

01:28
Roma, parla Mancini

Mancini: "Meritiamo il primato"

01:37
Inter, allarme Sommer

Inter, allarme Sommer

01:43
Maignan superstar

Milan, Maignan superstar

I più visti di Calcio

Torino-Como 1-5: gli highlights

Torino-Como 1-5: gli highlights

CLIP RULLO METEO.IT SU GELO E NEVE PER BODO-JUVENTUS 24/11 SRV

Bodo-Juve, allarme meteo: ecco le previsioni

MCH SHIOGAI GOL DA CENTROCAMPO 23/11 MCH

Spettacolo dall'Olanda: Shiogai segna da centrocampo"

Un pazzo campionato

Il campionato più pazzo degli ultimi anni

Allegri: "Ambizione massima"

Allegri: "Ambizione massima"

DICH CONTE SU AVVERSARIO E MARADONA PRE QARABAG 24/11 SRV

Conte: "Qarabag rivelazione della Champions: vinciamo per Maradona"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:03
Supercoppa femminile, Juventus-Roma l'11 gennaio a Pescara
12:36
Bufera in Norvegia, la Juve è ancora a Bodo: tanti voli cancellati, rientro a rischio
12:06
Prognosi sciolta per il cappellano del Torino: 180 giorni per guarire
11:58
Lazio, lesione al polpaccio per Cataldi: salta il Milan
11:02
Ruggeri: "Simeone mi ricorda Gasperini, in Spagna si usa di più la palla"