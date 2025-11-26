Prognosi sciolta per il cappellano del Torino: 180 giorni per guarire

È stata sciolta la prognosi per don Riccardo Robella, cappellano del Toro, ricoverato in gravi condizioni al Cto di Torino dalla notte tra il 6 e il 7 novembre, in seguito a un incidente stradale. I medici lo giudicano guaribile in 180 giorni e al momento resta in ospedale. Era arrivato al Cto in elisoccorso, dopo uno scontro sull'autostrada A6, a pochi chilometri dal casello di Carmagnola, nel Torinese, dove l'auto he guidava era stata tamponata, mentre rientrava da un incontro con il Toro Club Mondovì. Don Robella era in condizioni serie, in prognosi riservata: intubato, con un trauma cranico, un trauma toracico e un trauma vertebrale, per il quale era stato subito operato per la stabilizzazione.