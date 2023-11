Ederson e Bakker, prestazione super. Scamacca non è mai pericoloso

PAGELLE ATALANTA-STURM GRAZ

Ottima anche la gara dell'uomo partita Djimsiti. Bene Lookman e Kolasinac

© Getty Images

ATALANTA

MUSSO 6

Chiude il primo tempo da spettatore non pagante. Massima attenzione sulle uscite basse vista la pioggia che è caduta dal primo al 96esimo minuto. Sull’unica occasione degli ospiti (palla a lato) il portiere argentino comunque c’era.

TOLOI 6

Serata quasi di ordinaria amministrazione per un giocatore con la sua esperienza. Ha il merito di crederci per primo: sua l’unica occasione da rete dell’intero primo tempo.

DJIMSITI 7

Duecento presenze con i colori dell’Atalanta bagnate da un gol di rapina, una rete che vale il passaggio del turno con due giornate di anticipo. Nella difesa a tre non si fa mai sorprendere nè dagli avversari nè dal fondo scivoloso.

KOLASINAC 6,5

Si conferma un frangiflutti, adeguato a serate potenzialmente rognose come questa. E’ vero che Wlodarczyk e Sarkaria non sono clienti particolarmente pericolosi ma basta un niente per rilanciarli. Quel “niente” non arriva da Kolasinac.

ZAPPACOSTA 6

Gira intorno a Lookman e Koopmeiners e così si trova tra i più marcati dalla difesa ospite. Porta acqua al mulino. Esce all’intervallo per un infortunio.

HATEBOER 6

Prende il posto di Zappacosta e blinda la fascia destra. Serve un gran bel pallone in profondità per Pasalic. Quando Gasperini chiama lo svedese risponde sempre.

DE ROON 6

Alla bellezza, complice anche il terreno di gioco, preferisce la concretezza. Scelta azzeccata soprattutto nella ripresa quando, dopo il vantaggio, la partita potrebbe “sporcarsi”. Non accade anche perché De Roon non arretra su nessun pallone.

EDERSON 7

Una cassaforte che va a prendersi palla anche davanti a Musso per smistarla quando vuole in fascia o in profondità su Koopmeiners o Lookman. Per fermarlo spesso serve un raddoppio. La lucidità non gli manca nemmeno sulla tre quarti. All’82’ ha ancora fiato per involarsi e sfiorare il gol.

BAKKER 7

Preferito a Muriel, si piazza sulla sinistra e la presidia senza affanni. Gli austriaci, temendo forse di più la catena di destra bergamasca, gli lasciano una certa libertà. Il meno utilizzato da Gasp degli olandesi in rosa ringrazia e porta a casa una gran bella prestazione.

KOOPMEINERS 6

Controlla, gestisce e detta i tempi dell’Atalanta in avanti. Non si fa spaventare dalla barricata voluta da Ilzer e la lavora ai fianchi con i suoi compagni. Un paio di spunti meriterebbero miglior sorte. Nella ripresa meno classe ma molta sostanza: e va davvero bene così a Gasperini.

LOOKMAN 6.5

Un acceleratore seriale di palloni: qualsiasi palla transiti dalle sue parti è un potenziale pericolo. Fino all’ultimo nessuno capisce se stia per partire in dribbling o cos’abbia in testa.

PASALIC 6

Scamacca ma soprattutto Lookman e Koopmeiners sfiancano per un’ora i centrali dello Sturm Graz e lui e Muriel ne approfittano. Entra a mezz’ora dalla fine, si fionda nella difesa bianconera e ha tre occasioni pulite da rete.

HOLM senza voto

MIRANCHUK senza voto

SCAMACCA 5.5

Una prestazione non certo indimenticabile lo tiene ancora a zero gol in Europa League. Un paio di giocate al limite dell’area ma mai veramente pericoloso.

MURIEL 6

Entra e dà subito spettacolo, accelerando e rallentando ad arte. Vuole il gol e lo sfiora al minuto 69. Controlla di classe una palla a campanile in mezzo al campo e manda in visibilio il suo pubblico.

GASPERINI 7

STURM GRAZ

Scherpen 6

Gazibegovic 5,5

Affengruber 6 - Fuseini sv

Wüthrich 5.5

Schnegg 6 - Dante sv

Stankovic 5

Lavalée 6

Bøving 5,5 - Horvat 6

Prass 6.5

Sarkaria 6

Wlodarczy 5 - Texeira 5,5

ILZER 6