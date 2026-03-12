Pobega: "C'è delusione, ma è solo il primo tempo. A Roma zero errori"

Tommaso Pobega ha analizzato il pari con la Roma al Dall'Ara ai microfoni di Sky Sport: "Siamo delusi, abbiamo fatto a lungo una gran partita con una intensità alta. Questo è il primo tempo, a Roma dovremo fare ancora meglio - l'intervento dopo l'andata degli ottavi di Europa League -. Con più precisione potevamo raddoppiare ma adesso dobbiamo guardare le cose positive. Abbiamo fatto un buon primo tempo, all'Olimpico dovremo limitare ogni tipo di errore in fase di impostazione ed essere cinici".