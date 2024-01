Serie A, Empoli-Milan 0-3: a segno Loftus-Cheek, Giroud e Traoré

EMPOLI-MILAN 0-3

Al Castellani i rossoneri vincono in trasferta dopo tre mesi e consolidano il terzo posto in classifica allungando sulla Fiorentina

Milan, tris al Castellani



















































Il Milan non sbaglia nell'ultima gara di andata di Serie A. Al Castellani la squadra di Pioli batte 3-0 l'Empoli, torna a vincere in trasferta in campionato dopo tre mesi e allunga in classifica sulla Fiorentina consolidando il terzo posto. Nel primo tempo gara subito in discesa per i rossoneri, che sbloccano il match con Loftus-Cheek (11') dopo una gran giocata in fascia di Leao e poi raddoppiano i conti su rigore con Giroud (31'). Nella ripresa i padroni di casa provano a reagire, ma il Milan non trema e arrotonda in risultato in contropiede nel finale con Traoré (88').

LA PARTITA

Senza Cacace, Bastoni e Fazzini, Andreazzoli piazza Luperto a sinistra in difesa, Gyasi a centrocampo e davanti Baldanzi alle spalle di Caputo e Cambiaghi. Nonostante l'arrivo di Gabbia, Pioli invece schiera ancora Theo Hernandez accanto a Kjaer e Florenzi a sinistra. In mediana c'è Adli insieme a Reijnders, in attacco confermati Pulisic, Loftus-Cheek e Leao a supporto di Giroud. Sotto lo sguardo attento di Ibra, in avvio è il Milan a manovrare con più verticalità. Un destro di Reijnders finisce largo di poco, poi Giroud arriva tardi su un cross di Calabria e Loftus-Cheek sblocca il match appoggiando la palla in rete di piatto dopo una grande accelarazione di Leao. Gol che dà una spallata al match e allunga le squadre. In vantaggio, i rossoneri provano a controllare la gara col palleggio e a manovrare in ampiezza. Basso in fase di non possesso, l'Empoli invece fa densità al limite e riparte appoggiandosi a Baldanzi tra le linee. Da una parte Theo Hernandez impegna Caprile, dall'altra un sinistro di Cambiaghi termina invece sopra la traversa. Più aggressivo sulle seconde palle e nei duelli, il Milan fa valere il fisico, aumenta i giri e raddoppia i conti su rigore con Giroud per un tocco di mano in area di Maleh. Penalty che disinnesca subito la timida reazione dei toscani e mette il match sui binari rossoneri. Dopo Ebuehi, anche Florenzi alza bandiera bianca per un problema muscolare e tocca a Ranocchia e a Jimenz prendere il loro posto. Cambi che non modificano il tema tattico del match. Al trotto, il Milan tiene palla e prova ad accerchiare la difesa dell'Empoli tenendo il ritmo basso e cercando Leao. Più rapido a verticalizzare, l'Empoli invece si accende solo a tratti, ma Cambiaghi e Caputo non riescono a sfondare.

La ripresa inizia senza cambi e col Milan che cerca la superiorità sulle corsie. In controllo, i rossoneri gestiscono bene il possesso, pressano i portatori e chiudono le linee di passaggio in verticale. Maignan blocca un tentativo di Baldanzi dalla distanza, poi un destro di Loftus-Cheek finisce a lato dopo una buona iniziativa di Jimenez. A caccia di soluzioni diverse in attacco, Andreazzoli toglie Baldanzi e inserisce Cancellieri. Ma è ancora il Milan a rendersi pericoloso con Pulisic ed Hernandes su suggerimento di Leao. Occasioni che fanno il paio con un paio di tentativi di Cambiaghi e una respinta di Theo su una conclusione ravvicinata di Caputo. Più aggressivo, l'Empoli alza il baricentro. Il Milan invece si abbassa e gioca di rimessa. Pioli fa entrare Bartesaghi e Musah al posto di Calabria e Loftus-Cheek, Andreazzoli toglie invece Caputo e Grassi e getta nella mischia Maldini e Marin. Mosse che tengono vivo il match e portano all'ultimo quarto d'ora di gioco. Dopo una mezza dormita della difesa rossonera, Cambiaghi ci prova di destro ma il suo esterno non centra il bersaglio grosso. Nel finale Gabbia e Traoré prendono il posto di Kjaer e Leao e dopo una discesa di Cancellieri e un tentativo di Maleh murato da Pulisic, il classe 2004 rossonero chiude la gara in contropiede firmando il suo primo gol in Serie A archiviando la pratica. Il Milan torna a vincere in trasferta dopo tre mesi e allunga sulla Fiorentina. L'Empoli invece resta impantanato in zona retrocessione.



LE PAGELLE

Ebuehi 5: gara dimenticare per il nigeriano che prima si fa seminare da Leao sull'azione dell'1-0 rossonero e poi deve lasciare il campo per un problema muscolare dopo nemmeno mezz'ora di gioco

Baldanzi 5,5: si piazza tra le linee e prova a dare qualità alla manovra offensiva dell'Empoli. Il piedi ci sono, ma predica un po' nel deserto e nella ripresa lascia il posto a Cancellieri

Caputo 5: Kjaer lo annulla e non riesce mai a impensierire la difesa rossonera a differenza del compagno di reparto Cambiaghi. Nella ripresa si fa murare da Theo una buona occasione

Loftus-Cheek 7: quantità e qualità. Si muove molto tra le linee cercando di legare i reparti e di farsi trovare pronto a rimorchio di Giroud. Sblocca la gara con freddezza facendosi pescare al posto giusto nel momento giusto

Giroud 6,5: solito lavoro spalle alla porta a ripulire palloni e a fare la sponda. Raddoppia i conti con freddezza dal dischetto infilando la palla all'incrocio dei pali

Reijnders 7: macina chilometri dando ordine e geometrie alla manovra, aiutando la difesa, agenvolando lo scarico da dietro e dando un punto di riferimento costante alla squadra in regia. Personalità e piedi buoni

Leao 6,5: altra partita a secco, ma l'accelerazione con cui semina Ebuehi prima di servire l'assist a Loftus-Cheek è un gran numero. Quando parte palla al piede ha un altro passo, ma si accende solo a intermittenza



IL TABELLINO

EMPOLI-MILAN 0-3

Empoli (4-3-1-2): Caprile 5; Ebuehi 5 (28' Ranocchia 6), Walukiewicz 5,5, Ismajli 5,5, Luperto 6; Gyasi 6, Grassi 5,5 (29' st Marin 5,5), Maleh 5; Baldanzi 5,5 (12' st Cancellieri 6,5); Cambiaghi 6, Caputo 5 (29' st Maldini 5,5).

A disp.: Perisan, Berisha, Indragoli, Shpendi, Destro. All.: Andreazzoli 5

Milan (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 6 (24' st Bartesaghi 5,5), Kjaer 6 (39' st Gabbia SV), Theo Hernandez 7, Florenzi 6 (36' Jimenez 5,5); Adli 6,5, Reijnders 7; Pulisic 6,5, Loftus-Cheek 7 (24' st Musah 6), Leao 6,5 (39' st Traorè 6,5); Giroud 6,5.

A disp.: Nava, Mirante, Simic, Romero, Zeroli, Jovic. All.: Pioli 7

Arbitro: La Penna

Marcatori: 11' Loftus-Cheek (M), 31' rig. Giroud (M), 43' st Traoré (M)

Ammoniti: Calabria, Jimenez (M); Marin (E)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

• Il Milan ritrova la vittoria in trasferta in Serie A che mancava dal 7 ottobre contro il Genoa, data anche dell’ultimo clean sheets fuori casa.

• Nelle ultime sette giornate di campionato il Milan ha raccolto 16 punti, meno solo dell’Inter (17) – la Juventus 14, ma deve ancora giocare.

• L’Empoli è la formazione che ha sia guadagnato meno punti in partite casalinghe in questo campionato (cinque) sia quella che ha segnato meno gol in gare interne (cinque).

• Theo Hernandez è stato il giocatore che nel match ha collezionato più respinte difensive (6), più contrasti (3) e più tiri nello specchio (2).

• Il Milan è una delle due squadre – con il Monza – che vanta due marcatori nati dal 2004 in poi in questa Serie A: Simic e Traorè.

• Christian Pulisic è stato coinvolto direttamente in 7 gol (3 gol, 4 assist) nelle ultime 8 partite giocate in tutte le competizioni con la maglia del Milan.

• Olivier Giroud è andato in doppia cifra di reti per la 14a stagione consecutiva considerando tutte le competizioni: è l'unico giocatore dei maggiori 5 tornei europei ad esserci riuscito dal 2010/11 ad oggi, da quando ha fatto il suo esordio nei Big-5.

• Solo Lautaro Martinez (9) ha segnato più reti in trasferta di Olivier Giroud (7) in questo campionato.

• Solo Lautaro Martinez (18) ha partecipato attivamente a più gol di Giroud (14, grazie a 9 gol e 5 assist) nella Serie A 23/24.

• Olivier Giroud ha trasformato tutti e 9 i rigori calciati in Serie A: oltre a lui, solo Calhanoglu (10 su 10) ha il 100% di trasformazioni tra chi ne ha calciati almeno 9 negli ultimi tre campionati.

• Secondo gol in Serie A per Ruben Loftus-Cheek, dopo quello contro il Cagliari del 27 settembre 2023.

• Il Milan vanta almeno due giocatori inglesi con almeno due gol segnati nella stessa stagione di Serie A per la prima volta dal 1985/86 (Hateley e Wilkins in quel caso).

• Rafael Leao è il quarto giocatore del Milan nelle ultime 20 stagioni (dal 2004/05 ad oggi) a fornire almeno 5 assist in quattro campionati consecutivi, dopo Kakà, Pirlo e Calhanoglu.

• 21 gol segnati dai primi tempi per il Milan in questa Serie A, più di qualsiasi altra squadra.

• Francesco Caputo festeggia oggi le 200 presenze in Serie A, 74 di queste con la maglia dell’Empoli.