Coppa Italia, Empoli-Bologna: Italiano insegue un'altra finale, i toscani per un sogno

L'Empoli, invece, potrebbe cambiare molto la formazione che si è vista contro il Como e ha saputo rimontare lo svantaggio iniziale. Tra le novità l'impiego dall'inizio di Fazzini, squalificato in campionato, da mezzala: giocherebbe al fianco di Grassi nel consueto 3-4-2-1. Possibile maglia da titolare per Colombo. Con Ismajli out, spazio nuovamente a Marianucci con Viti e Goglichidze che potrebbero però lasciare spazio a Tosto e De Sciglio. Anche qui è rebus tra i pali, con Seghetti che insidia Silvestri. D'Aversa e i suoi vogliono vincere in casa, per poi giocare di rimessa e difendersi al Dall'Ara. Non sarà un'impresa semplice, contro la squadra più in forma della Serie A.