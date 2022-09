Serie A, Bologna-Empoli 0-1: Bandinelli rovina l'esordio di Thiago Motta in rossoblù

BOLOGNA-EMPOLI 0-1

Primo successo in campionato per i toscani di Zanetti, decisiva la rete del centrocampista

Bologna-Empoli: le immagini dal Dall'Ara



































1 di 19 © ansa SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© ansa

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Colpo esterno dell'Empoli che nella settima giornata di Serie A si è imposto 1-0 al Dall'Ara, rovinando l'esordio sulla panchina del Bologna di Thiago Motta e conquistando la prima vittoria stagionale in campionato. Partita dai due volte con i toscani vicini alla rete in più occasioni nel primo tempo con Lammers e Satriano, ma capaci di sbloccarla al 75' dopo mezz'ora abbondante di controllo (sterile) del Bologna. La rete da tre punti porta la firma di Bandinelli con un tap-in vincente dopo un rimpallo in area di rigore. Rossoblù sfortunati: palo di Arnautovic e traversa di Zirkzee nel finale.

LA PARTITA

Se la buona Luna si vede dalle prime battute, il corso Thiago Motta al Bologna non è sicuramente partito con il favore della fortuna. Nella sconfitta interna contro l'Empoli i rossoblù hanno messo del proprio, ma il palo e la traversa colpiti dopo lo svantaggio da Arnautovic e da Zirkzee hanno negato al Bologna la possibilità di muovere la classifica, regalando ai toscani il primo successo in campionato.

I novanta minuti del Dall'Ara hanno restituito una battaglia a grandi spezzoni con un inizio nettamente favorevole all'Empoli, deciso nello sfruttare l'assestamento rossoblù con il cambio modulo impostato da Motta e il passaggio al 4-2-3-1, e una ripresa in controllo per i padroni di casa. Nei primi dieci minuti l'Empoli ha avuto almeno tre grosse occasioni per sbloccare il match con Lammers, prima disinnescato da Skorupski e poi lento nello sfruttare il regalo di Posch, e con Satriano, mandato in porta da Cambiaso con un retropassaggio sciagurato ma impreciso davanti all'estremo difensore polacco.

Passata la paura iniziale, il Bologna ha preso il controllo della partita con i cambi di gioco precisi - ma lenti - di Orsolini e Barrow, finendo però con l'escludere dalla manovra tanto Arnautovic quanto Soriano, sfiorando il vantaggio con lo stesso Orsolini in un paio di occasioni. Troppo poco per sfondare il muro eretto da Vicario e con il risultato di parità portato avanti a oltranza, con tanto di rigore non assegnato dal Var per fuorigioco, l'episodio che ha cambiato lo scenario è arrivato a un quarto d'ora dal termine: cross dalla destra di Henderson dal quale scaturisce un rimpallo nella presa bassa di Skorupski e tap-in dello 0-1 di Bandinelli a porta vuota.

Gli ultimi 15 minuti non hanno restituito altrettanto positività al Bologna, anzi. Al 77' sugli sviluppi di corner Arnautovic ha colpito un palo clamoroso, insanguinandosi nel contatto col pallone; al 91' è invece stata la traversa a negare la prima gioia italiana a Zirkzee, sempre da corner.

--

LE PAGELLE

Orsolini 5,5 - Thiago Motta lo riporta largo a destra nei tre dietro la punta affidandogli il compito di dare qualità alla manovra negli ultimi metri. Lui fa una gara vivace, ma troppo imprecisa nella zona decisiva del campo sia con le conclusioni che con i possibili assist.

Arnautovic 5,5 - Interrompe la striscia di gol consecutivi con una prestazione incolore là davanti. Il cambio modulo ne modifica compiti e movimenti, disinnescandolo alla ricerca di combinazioni con i tre trequartisti. L'occasione gli arriva da calcio d'angolo, ma il pallone colpisce il palo.

Bandinelli 6,5 - La sua è una rete pesante e arrivata in un periodo prolungato in cui l'Empoli difendeva e basta. Inserimento di opportunità e senso del gol che lo ha visto al secondo gol consecutivo.

Vicario 6,5 - Festeggia la convocazione in Nazionale con un'altra prestazione sopra le righe. Attento anche nelle uscite sia alte che basse.

--

IL TABELLINO

BOLOGNA-EMPOLI 0-1

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6,5; De Silvestri 6 (12' st Kasius 5,5), Posch 5, Lucumì 5,5, Cambiaso 5; Medel 6 (33' st Aebischer 6), Schouten 5,5 (33' st Vignato 6); Orsolini 5,5 (43' st Zirkzee sv), Soriano 5,5 (12' st Dominguez 6), Barrow 5; Arnautovic 5. A disp.: Bardi, Bagnolini, Bonifazi, Lykogiannis, Sosa, Ferguson, Moro. All.: Motta 5,5.

Empoli (4-3-1-2): Vicario 6,5; Stojanovic 6, Ismajli 6,5, Luperto 6, Parisi 6,5; Haas 6 (33' st Pjaca 6), Marin 5,5 (20' st Grassi 6), Bandinelli 6,5 (33' st Fazzini 6); Bajrami 5,5 (20' st Henderson 6); Lammers 5, Satriano 5,5 (12' st Cambiaghi 6). A disp.: Perisan, Ujkani, Walukiewicz, Ekong, Degl'Innocenti, Cacace, de Winter. All.: Zanetti 6.

Arbitro: Volpi

Marcatori: 30' st Bandinelli

Ammoniti: Kasius, Dominguez (B); Grassi, Henderson, Fazzini (E)

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE DI OPTA

• Filippo Bandinelli ha già segnato lo stesso numero di gol (due) realizzati in tutte le 35 partite della scorsa stagione.

• Primo gol in trasferta in carriera in Serie A per Filippo Bandinelli, dopo che tutti i tre precedenti erano stati realizzati al Castellani.

• L’Empoli ha vinto la seconda partita esterna contro il Bologna in Serie A, la prima è stata il 19 dicembre 2015 (3-2).

• Filippo Bandinelli è stato il giocatore dell’Empoli ad aver creato più occasioni (tre) e ad aver effettuato più tiri in porta (due) contro il Bologna.

• Fabiano Parisi è il giocatore più giovane ad essere partito titolare in tutte le partite di questo campionato.

• Questa è la 150ª presenza di Lukasz Skorupski con la maglia del Bologna in tutte le competizioni: 146 in Serie A e quattro in Coppa Italia.

• L’ultima volta che il Bologna aveva ottenuto una sola vittoria in Serie A dopo le prime sette partite di campionato è stato nella stagione 2015/16.

• Era dal 21 novembre 2021 (22 v Venezia) che il Bologna non effettuava almeno 14 tiri senza trovare il gol in una partita di Serie A.