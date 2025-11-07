Bastoni, ladri in casa durante la Champions: rubati due Rolex e borse firmate

Tutto è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 novembre, quando almeno quattro malviventi hanno scavalcato il cancello dell'abitazione e sono riusciti a entrare nella casa del calciatore nerazzurro tramite una griglia dell'impianto di areazione. Come riportato da Bergamonews, la banda ha subito puntato la camera da letto e la cabina armadio: anche se manca ancora un elenco preciso degli oggetti rubati, lì i ladri avrebbero sottratto delle borse griffate e degli orologi, tra cui due Rolex. Per mettere a segno il colpo, gli uomini hanno avuto pochi minuti, visto l'allarme è scattato non appena hanno messo piede dentro la villa.