Bastoni, ladri in casa durante la Champions: rubati due Rolex e borse firmate

Champions: Inter a punteggio pieno, playoff ipotecati
© Getty Images
© Getty Images
Il furto è avvenuto nella villa di Castelli Calepio: nell'abitazione non c'era nessunodi Redazione
Questa settimana Alessandro Bastoni ha dovuto fare i conti con qualche problema extra campo. Mentre il difensore dell'Inter era impegnato nella partita di Champions League contro il Kairat Almaty, infatti, alcuni ladri hanno fatto irruzione nella sua villa a Castelli Calepio, un paese di 10mila abitanti sul Lago d'Iseo, in provincia di Bergamo.
Tutto è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 novembre, quando almeno quattro malviventi hanno scavalcato il cancello dell'abitazione e sono riusciti a entrare nella casa del calciatore nerazzurro tramite una griglia dell'impianto di areazione. Come riportato da Bergamonews, la banda ha subito puntato la camera da letto e la cabina armadio: anche se manca ancora un elenco preciso degli oggetti rubati, lì i ladri avrebbero sottratto delle borse griffate e degli orologi, tra cui due Rolex. Per mettere a segno il colpo, gli uomini hanno avuto pochi minuti, visto l'allarme è scattato non appena hanno messo piede dentro la villa.
Per non farsi riconoscere, i ladri hanno indossato abiti scuri con dei cappellini e delle sciarpe a coprirsi il volto e si sono dati alla fuga prima dell'arrivo delle forze dell'ordine e della vigilanza. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, al momento del furto non c'era nessuno all'interno della villa. Sull'accaduto stanno indagando i Carabinieri di Grumello del Monte e del Nucleo Operativo di Bergamo.
© Getty Images
© Getty Images