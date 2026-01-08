Serie A, Cremonese-Cagliari 2-2: i sardi rimontano due gol nella ripresa

LE STATISTICHE

150° gol di Jamie Vardy nei cinque maggiori campionati europei; 116 delle 150 reti realizzate dall’inglese classe 1987 in questi tornei sono arrivati dopo aver compiuto i 30 anni e, nel periodo (da gennaio 2017), tra chi ha segnato almeno le sue stesse reti, solo Cristiano Ronaldo (141G, classe 1985) ha un’età più elevata dell’attaccante grigiorosso.

Jamie Vardy è tornato a segnare una rete e fornire un assist nel corso di una singola partita in uno dei top-5 campionati europei dalla sfida contro il Tottenham in Premier League dello scorso 26 gennaio.

Primo assist per Jamie Vardy in Serie A. L’attaccante inglese non forniva un passaggio vincente in campionato dallo scorso 11 maggio quando vestiva la maglia del Leicester contro il Nottingham Forest in Premier League mentre in un match casalingo dall’8 dicembre 2024 contro il Brighton (gol e assist anche in quel caso).

Solo il Pisa (nove) ha pareggiato più match rispetto a Cremonese e Cagliari (sette) nella Serie A in corso.

Il Cagliari è la squadra ad aver guadagnato più punti da situazione di svantaggio in questa Serie A: 11, almeno tre in più rispetto a qualsiasi altra (a quota otto in questa classifica Juventus, Bologna e Milan).

Seconda rete per Dennis Johnsen in Serie A, la prima dopo quella realizzata a maggio 2022 quando vestiva la maglia del Venezia contro il Bologna al Penzo.

Dennis Johnsen ha preso parte alla sua seconda rete in otto presenze in questa Serie A, già una sola partecipazione in meno rispetto a quelle registrate nella sua unica precedente stagione nella massima serie, tre (un gol e due assist) ma in 27 gare disputate nel 2021/22 con il Venezia.

In particolare, Dennis Johnsen ha preso parte ad almeno una rete in due delle ultime tre sfide disputate in casa in Serie A, tante partecipazioni a rete quante quelle registrate nelle precedenti 15 sfide disputate tra le mura amiche nella massima serie.

Primo gol per Yael Trey in Serie A. Solo Francesco Camarda (2008), Jeff Ekhator (novembre 2006) e Lorran (luglio 2006) sono più giovani del giocatore del Cagliari (maggio 2006) tra quelli che hanno trovato la via della rete nel torneo in corso.

Yael Trepy (19 anni e 233 giorni oggi) è il più giovane giocatore a trovare la rete con il Cagliari in Serie A da Daniele Ragatzu (19 anni e 166 giorni il 6 marzo 2011 contro il Bologna).

Seconda rete per Michel Adopo in Serie A, la prima dopo quella dello scorso 10 maggio contro il Como al Giuseppe Sinigaglia.

Gennaro Borrelli non prendeva parte ad un gol in trasferta in campionato dalla sua unica rete fuori dalle mura amiche in Serie A, contro l’Udinese lo scorso 5 maggio.

Secondo assist per Luca Mazzitelli in questa Serie A, eguagliata la sua miglior stagione in termini di passaggi vincenti nella competizione (due appunto anche nel 2016/17 con il Sassuolo).

200ª presenza per Gabriele Zappa con il Cagliari in tutte le competizioni, la 151ª con i rossoblù in Serie A.